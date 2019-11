Frutta e verdura di stagione mese per mese: guida per sceglierla

editato in: da

Il calendario della frutta e della verdura

Siamo così abituati a trovare qualsiasi tipo di frutta e verdura in tutte le stagioni dell’anno che spesso non siamo più sicuri di quali siano i prodotti di stagione.

Scegliere la frutta e verdura di stagione garantisce più gusto, sicurezza, genuinità e risparmio per il portafoglio (costa meno produrla e conservarla) e per l’ambiente (non deve essere conservata a lungo e non deve viaggiare per migliaia di chilometri).

Ecco una breve guida per orientarsi tra i banchi del mercato e portarsi a casa i prodotti più gustosi della stagione.

INVERNO

Gennaio

Verdura: Barbabietole, coste, topinambur, broccoli, carciofi, cardi, carote, sedano e sedano rapa, cavolfiore, cavolo verza e cappuccio, insalate invernali (radicchio trevigiano, di Verona, di Castelfranco), coste, cime di rapa, porro, rape, zucca. Frutta: Arance, mandarini, mandaranci, clementine, pompelmi, cedri, kiwi, limoni, pere, mele, mele cotogne, melograno .

Verdura: Barbabietole, coste, broccoli, carciofi, carote, cavolfiore, cavolo verza, insalate invernali (radicchio trevigiano, di Verona, di Castelfranco), coste, cime di rapa, porro, catalogna, radicchio, rapanelli, spinaci, sedano. Frutta: Arance, mandaranci, clementine, pompelmi, cedri, kiwi, limoni, pere, mele.

Verdura: Asparagi, barba di frate (agretti), carciofi, carote, cavolfiore, cavolo verza, puntarelle, insalate primaverili (cicorie, tarassaco, papavero, grumolo, valerianella), cipollotti, aglio fresco. Frutta: Arance, mandaranci, clementine, pompelmi, cedri, kiwi, limoni, pere, mele.

PRIMAVERA

Aprile

Verdura: Asparagi, barba di frate (agretti), carciofi, carote, cavolfiore, cavolo verza, puntarelle, insalate primaverili (cicorie, tarassaco, papavero, grumolo, valerianella), luppolo (asparago selvatico), cipollotti, aglio fresco, fave, piselli. Frutta: Fragole, nespole, arance, mandaranci, clementine, pompelmi, cedri, kiwi, limoni, pere, mele.



Verdura: Asparagi, carote, cavolo verza, puntarelle, insalate primaverili (cicorie, grumolo, valerianella), cipollotti, aglio fresco, fave, piselli, fagiolini, cipolle. Frutta: Ciliegie, fragole, nespole, kiwi, pompelmi, pere, mele.

Verdura: Zucchine, melanzane, peperoni, cicorie, valeriana, rucola, lattuga, grumolo, cipollotti, aglio fresco, fave, piselli, fagiolini, cipolle. Frutta: Pesche, albicocche, ciliegie, amarene, fragole, nespole, susine, meloni, anguria.

ESTATE

Luglio

Verdura: Zucchine, melanzane, peperoni, pomodori, cetrioli, cicorie, sedano, fave, ceci, lenticchie, fagioli, piselli, fagiolini, rapanelli, bietole, carote, cipolle. Frutta: Pesche, albicocche, ciliegie, fragole, nespole, susine, meloni, anguria, fichi, lamponi, more, ribes, mirtilli, pere.

Verdura: Zucchine, zucche, melanzane, peperoni, pomodori, cetrioli, sedano, ceci, lenticchie, fagioli, fagiolini, rapanelli, bietole, carote, cicorie, patate, cipolle. Frutta: Pesche, fragole, albicocche, nespole, susine, meloni, anguria, fichi, uva, pere, mirtilli.

Verdura: Broccoli, zucchine, zucche, melanzane, peperoni, pomodori, rapanelli, bietole, carote, cicorie, finocchi, patate, cipolle. Frutta: Fichi, fichi d’india, pere, mele, pesche, pesche, susine, uva, uva spina

AUTUNNO



Ottobre

Verdura: Broccoli, cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, zucchine, zucche, melanzane, peperoni, bietole, carote, cicorie, patate, porri, zucche. Frutta: Pere, mele, uva, limoni, castagne

Verdura: Broccoli, cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, zucchine, zucche, melanzane, peperoni, bietole, carote, cicorie, patate, porri, zucche, radicchio, spinaci. Frutta: Pere, mele, uva, limoni, castagne, arance, mandaranci, mandarini, cedri, cachi, kiwi.

Verdura: Broccoli, cavolfiori, cavoli, cavolini di Bruxelles, zucchine, zucche, melanzane, peperoni, bietole, cicorie, patate, porri, zucche, radicchio, spinaci, carciofi, cardi, sedano. Frutta: Pere, mele, uva, limoni, arance, mandaranci, mandarini, pompelmi, cedri, kiwi.