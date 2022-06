Chi era Julee Cruise, musa di David Lynch e voce di Twin Peaks

Fonte: Getty Images Julee Cruise: carriera e successi

Per un certo periodo di tempo, non si parlava d’altro che di Twin Peaks, serie televisiva che ha fatto la storia, ideata, diretta e sceneggiata dal genio di David Lynch. Come per ogni prodotto, si ricorda sempre qualcosa di indelebile: in questo caso, la voce di Julee Cruise, che è stata considerata come la musa di Lynch. Voce della popolare serie, attrice e cantante, ha avuto una vita fatta di alti e bassi, in cui, alla fine, la depressione ha avuto la meglio.

Chi era Julee Cruise: gli inizi e la carriera

Nata a Creston il primo dicembre del 1956, Julee si è appassionata alla musica sin da bambina. Non a caso, i primi strumenti che ha suonato sono stati il corno francese e la tromba. Il suo talento non è passato inosservato: negli anni ’80 è entrata a far parte delle orchestre sinfoniche, fino a quando non è riuscita a ottenere un posto nel coro del musical western prodotto da Angelo Badalamenti. Proprio così è iniziato il suo viaggio verso il successo: Badalamenti era uno dei collaboratori del regista David Lynch. La musica di Badalamenti, così lussureggiante, ha trovato il suo contrappunto con lo stampo vocale della Cruise, sognante e inquieta al contempo.

Il successo con Twin Peaks

La fama e il successo, per Julee, arrivano nel momento in cui si lega a I segreti di Twin Peaks, la fortunatissima serie di David Lynch e Mark Frost. Ma non è stata l’unica collaborazione con David, dal momento in cui hanno lavorato insieme anche a Velluto Blu. Julee, del resto, ha “prestato” la sua voce a Lynch: indimenticabili i brani come Mysteries of Love, The Nightingale, Into the Night, Falling.

Oltre che la sua voce, abbiamo potuto ammirare il talento della Cruise proprio nella serie, dal momento in cui ha vestito i panni della cantante di un locale notturno. Nel 2017, quando il cast di Twin Peaks si è riunito per il finale del 17esimo episodio, la Cruise non è mancata. Senza di lei, certamente la serie lynchiana sarebbe stata ben diversa: il tono di voce si è adattato alla perfezione a quelle atmosfere eteree che hanno conquistato più di una generazione di appassionati.

La morte nel 2022 per suicidio

Fonte: Getty Images

L’annuncio della morte di Julee Cruise, avvenuta a soli 65 anni il 9 giugno del 2022, ha sconvolto il mondo dello spettacolo e i fan della serie. Quando la notizia della sua scomparsa è iniziata a circolare, non si conoscevano ancora le cause della morte. In seguito, Edward Grinnan, il marito, ha riferito a NPR che la Cruise si è suicidata dopo aver lottato con il lupus, la depressione e la dipendenza.

“Oggi ho detto addio a mia moglie Julee Cruise“, ha scritto Grinnan in un post su Facebook. “Ha lasciato questo regno alle sue condizioni. Nessun rimpianto. Lei è in pace. Ha avuto una carriera musicale molto varia, spesso diceva che il tempo trascorso a sostituire Cindy è stato il periodo più felice della sua vita da performer. Gli sarà per sempre grata. Quando si è avvicinata per la prima volta al microfono con Fred e Kate, disse che era come stare nei Beatles. Li amerà per sempre e non dimenticherà mai i loro viaggi insieme in giro per il mondo. Io ho suonato Roam durante il suo trapasso. Ora vagherà per sempre. Riposa in pace, amore mio.”

L’ultimo saluto di David Lynch

David Lynch, ovviamente, ha voluto dare un ultimo saluto alla sua musica. Ha scelto di onorarne non solo la vita, ma anche la carriera, pubblicando una sorta di tributo su YouTube: “Ho appena scoperto che la grande Julee Cruise è morta. Una notizia molto triste. Questo potrebbe essere un buon momento per apprezzare tutta la buona musica che ha fatto e ricordarla come un grande musicista, un grande cantante e un grande essere umano“.