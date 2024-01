Olio doccia: un must have per pelle idratata e morbidissima

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Spesso non c’è tempo per fare un bel bagno rilassante e godersi qualche momento di pura tranquillità: a causa dei ritmi frenetici della vita quotidiana, è già tanto riuscire a fare una rapida doccia tutti i giorni. Ma quando ci prendiamo cura della nostra pelle? Ebbene, la soluzione è davvero a portata di mano: basta sostituire il classico bagnoschiuma con un olio doccia, che idrata a fondo anche la pelle più secca e aiuta a ripristinare la normale barriera protettiva cutanea. Scopriamo qualcosa in più.

Il bagno olio di Biopoint ha una texture mielosa che deterge la pelle con delicatezza, nutrendola in profondità e rispettando il suo naturale film idrolipidico. La sua formulazione con olio di amla, camelia, mandorla e rosa contrasta la secchezza della pelle, e l’avvolgente fragranza orientale lascia un piacevole profumo di pulito.

Adatto per tutti i tipi di pelle, anche quelle più secche e sensibili, l’olio doccia detergente di Restivoil è delicato e privo di agenti schiumogeni aggressivi. Ha una formula arricchita con +55% di oli vegetali, tra cui l’olio di semi di soia e quello di semi di girasole, per un’idratazione intensa e profonda che dura fino a 8 ore.

L’olio doccia della linea Atoderm di Bioderma è una garanzia per le pelli più delicate: ha una formulazione arricchita con biolipidi vegetali e vitamina PP, che stimola la ricostruzione della barriera idrolipidica cutanea. Usandolo quotidianamente, aiuta a nutrire intensamente e a lenire le irritazioni e i rossori.

Ottimo per rapporto qualità/prezzo, l’olio doccia di Neutro Roberts per pelli delicate è arricchito con olio di cocco, che ha un’azione setificante e illuminante. Deterge a fondo senza aggredire la barriera cutanea, idrata a lungo e non unge, lasciando la pelle pulita e profumatissima.

L’olio rassodante doccia di Collistar è un vero toccasana per la pelle, anche quella più sensibile. Grazie ad un mix di oli puri ed estratti vegetali, deterge dolcemente e lascia la pelle più setosa, levigata e idratata. Inoltre, la sua formulazione dona tono e compattezza all’epidermide, svolgendo un’azione rassodante soprattutto nelle parti più delicate del corpo.

Perché acquistare l’olio doccia

I normali bagnoschiuma contengono spesso dei tensioattivi piuttosto aggressivi, responsabili dell’effetto schiumoso che ci offre quella sensazione di “pulito”. Queste sostanze detergenti, che effettivamente aiutano a rimuovere lo sporco dalla pelle, sono tuttavia dannose per l’ambiente e anche per la nostra barriera cutanea. Può infatti capitare che, dopo la doccia, ci si accorga di avere la pelle secca e pruriginosa (anche se, solitamente, non si soffre di pelle sensibile): è proprio dovuto all’utilizzo di un bagnoschiuma non adatto alle nostre esigenze.

L’olio doccia è un’ottima alternativa ai classici detergenti che utilizziamo per l’igiene del corpo. La prima differenza sta nella texture, che è oleosa e non produce particolare schiuma. La sua formulazione, inoltre, è più rispettosa della pelle: la idrata e la nutre a fondo, ripristinando la naturale barriera protettiva cutanea. Inoltre la lascia morbidissima e molto profumata. Avendo tensioattivi più delicati, dal pH simile a quello fisiologico, questi prodotti possono essere usati anche da chi ha la pelle particolarmente sensibile e tendente ad arrossarsi, come le persone anziane e i bambini.

