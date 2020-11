Freddie Mercury: un uomo, una leggenda

Soltanto a ripeterla, quella frase, ci fa rabbrividire ma ci rende orgogliose di appartenere a una generazione segnata per sempre dalla sua voce, dal suo carisma e dal suo cuore. Lui,, parlando del suo futuro, come a conoscerlo già, affermava "Non diventerò una rock star, diventerò una leggenda". E ce l'ha fatta, nel migliore dei modi, lasciando a tutti i noi un'immensa eredità che porteremo avanti con perseveranza, generazione dopo generazione, e che racconteremo ai bambini del domani alla stregua di una qualsiasi favola dei fratelli Grimm