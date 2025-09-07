Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Kate Middleton e William d’Inghilterra hanno deciso di cambiare casa e presto lasceranno, quindi, l’Adelaide Cottage per cominciare una nuova fase della loro vita altrove. La coppia reale ha scelto Forest Lodge all’interno del Windsor Great Park come dimora e ha cominciato i lavori di ristrutturazione per renderla più confortevole che mai e vicina alle loro necessità. I futuri sovrani d’Inghilterra, però, hanno fatto una precisa scelta su questi lavori di rinnovamento, che li allontana, ancora una volta, da Harry d’Inghilterra e Meghan Markle.

Principi del Galles, i lavori di ristrutturazione

Kate Middleton è tornata protagonista della scena pubblica inglese, dopo un periodo di pausa, dovuto alle vacanze estive e alla decisione di diminuire i suoi impegni pubblici, a seguito del tumore che l’ha colpita. Negli ultimi giorni la Principessa del Galles è apparsa al fianco del marito William d’Inghilterra a un evento al Natural History Museum e il suo nuovo colore di capelli ha scatenato una polemica inaspettata.

Ma i due Principi non si curano delle controversie sterili e stanno continuando il loro progetto di ristrutturazione della loro nuova casa, Forest Lodge all’interno del Windsor Great Park, che sembra diventerà la loro dimora per tutta la vita. Secondo le indiscrezioni, infatti, i due vorrebbero abitare nella proprietà anche quando saranno ormai diventati Re e Regina.

Per sistemare secondo i loro gusti la dimora sembra spenderanno diversi milioni di sterline: “Per gli standard ordinari, è ovviamente piuttosto sfarzosa. Con otto camere da letto, splendidi giardini e un campo da tennis, varrebbe probabilmente circa 16 milioni di sterline sul libero mercato”. Ma la coppia reale avrebbe imparato la lezione dai Duchi di Sussex e avrebbe preso la decisione di finanziare da sé l’investimento, come svelato dall’ex corrispondente reale della BBC, Jennie Bond, al Daily Mirror: “Ha bisogno di qualche piccolo intervento di ristrutturazione, ma si dice che, a loro merito, il principe e la principessa intendano finanziare personalmente i lavori. È evidente che Harry e Meghan hanno insegnato loro la lezione, dopo la stravagante ristrutturazione, finanziata dai contribuenti, della casa che hanno occupato per così poco tempo, Frogmore Cottage, anche se, a dire il vero, dopo aver lasciato il Regno Unito, hanno finalmente restituito i soldi”.

Kate Middleton e William d’Inghilterra, quando si trasferiranno?

Sembra che i lavori nella nuova casa di Kate Middleton e William d’Inghilterra stiano procedendo con grande velocità. I futuri sovrani, infatti, avrebbero intenzione di trasferirsi lì entro la fine dell’anno.

In particolare, sembra che gli operai si stiano concentrando sull’esterno della proprietà con uno scopo ben preciso: “Sono in pieno svolgimento i lavori di piantumazione di nuovi alberi e siepi, nonché l’erezione di recinzioni attorno alla villa per migliorare la privacy”. I Principi del Galles starebbero anche ristrutturando alcune stanze interne al Palazzo, dopo aver ottenuto lo scorso luglio dal Consiglio del Royal Borough di Windsor e Maidenhead l’autorizzazione a procedere.

Secondo le indiscrezioni Kate Middleton avrebbe scelto un nuovo tavolo da 24 posti per i pranzi con tutta la famiglia e la coppia avrebbe anche intenzione di pagare un affitto congruo durante la loro permanenza nella dimora.