Kate Middleton, la nuova casa colpita dal nubifragio: trasloco a rischio

Kate Middleton e William rischiano il trasferimento a Forest Lodge: un nubifragio e gelo si abbattono sulla zona, chiuso il parco per sicurezza

Kate Middleton ne ha approfittato delle vacanze autunnali dei tre figli, George, Charlotte e Louis, per prendersi una pausa dagli impegni di Corte e dedicarsi al trasloco nella sua nuova casa, Forest Lodge. Ma il trasferimento, che doveva avvenire entro i primi giorni di novembre, è messo seriamente in pericolo da una preoccupante allerta meteo che ha costretto a chiudere vaste zone del Great Windsor Park dove si trova la villa.

Kate Middleton, l’allerta meteo blocca il trasloco

Anche la natura imperversa su William e Kate Middleton. Non bastava il Principe Andrea a far vacillare la Monarchia con le nuove indiscrezioni emerse sul suo rapporto con Epstein che lo hanno costretto a rinunciare al titolo di Duca di York. Probabilmente dopo la sua morte, sarà Louis, il terzogenito dei Principi del Galles a ereditarlo, dando nuove preoccupazioni ai suoi genitori.

A tutto ciò si è aggiunto anche il clima nefasto a rovinare i progetti di William e Kate. A fine estate è stato annunciato che la coppia coi loro tre bambini avrebbe lasciato l’attuale residenza, l’Adelaide Cottage, per trasferirsi entro la fine dell’anno in una casa molto più grande, Forest Lodge, che si trova sempre all’interno del Great Windsor Park. A inizio ottobre si è appreso che William e Kate hanno accelerato i tempi per poter entrare nella nuova casa a inizio novembre, perché poi inizia per loro un intenso periodo di lavoro fino a Natale.

Le imprese che si stanno occupando della ristrutturazione sono state messe sotto pressione per terminare prima i lavori. E molti degli spazi del Great Windsor Park, prima accessibili a tutti, sono stati chiusi prima del previsto, suscitando le proteste degli abitanti del luogo.

Insomma, il trasloco prima ancora di iniziare ha creato non pochi problemi. Ciliegina sulla torta: il meteo avverso di questi giorni. È infatti scattata un’allerta proprio a Windsor a causa delle forti piogge e del vento, tanto che sono state chiuse alcune zone del parco, tra cui quella dove si trova Forest Lodge, per motivi di sicurezza.

Questo l’avviso della protezione civile britannica: “Chiusure per maltempo. A seguito dell’allerta meteo gialla emessa dal Met Office e del nostro piano per le condizioni meteorologiche avverse, abbiamo deciso di chiudere diverse aree del Windsor Great Park e le sue strutture”.

La chiusura momentanea del parco avrà quasi certamente bloccato i lavori per il trasloco ed è probabile che William e Kate debbano mettere in conto alcuni giorni di ritardo. Infatti, le condizioni metereologiche non sono tra le più favorevoli nei prossimi giorni.

Kate Middleton, cala il gelo sulle operazioni di trasloco

La tempesta Benjamin che ha interessato parte del Regno Unito si sta in effetti spostando verso nord. Ma anche se smetterà di piovere a catinelle su Forest Lodge, è previsto un notevole abbassamento delle temperature che porterà delle gelate, un clima non proprio ideale per cambiare casa.

Intanto, è probabile che William e Kate trascorrano questo weekend ad Anmer Hall, nella loro casa di campagna e che riprendano i lavori d’imballaggio da lunedì. Anche se non è da escludere che Lady Middleton non si fermi di fronte al freddo, visto che ha dichiarato più volte che le piace camminare nel bosco gelato e fare il bagno nell’acqua ghiacciata.