Kate Middleton, l’importante annuncio di Kensington Palace

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non si fa vedere da diverso tempo. Sono passate tre settimane dall’ultima volta che ha partecipato a un impegno pubblico, era infatti il 14 ottobre. A questo proposito Kensington Palace ha fatto un importante annuncio.

Kate Middleton, perché è sparita dalle scene

L’ultima volta che abbiamo visto Kate Middleton era lo scorso 14 ottobre, quando ha accompagnato William in una breve ma intensa visita in Irlanda del Nord. Poi si è ritirata dalle scene e di fatto non si è più mostrata, nemmeno con un video o una nuova foto sui social.

Ufficialmente Kate si è presa una pausa dagli impegni di Corte per seguire da vicino i tre figli, George, Charlotte e Louis che sono in vacanza. E ha approfittato di questo periodo per traslocare nella nuova casa, Forest Lodge.

Nel frattempo il Palazzo è stato scosso dallo scandalo provocato da Andrea, lo zio di William, che dopo aver rinunciato al titolo di Duca di York, si è visto privare anche del titolo di Principe e della sua casa, il Royal Lodge, da parte di suo padre Carlo.

La lunga assenza, ampiamente giustificata, ha però iniziato ad allarmare i sudditi, tanto che nuovamente serpeggiano ipotesi complottiste sulle sue condizioni di salute. Anche perché ha lasciato andare William da solo in Brasile.

Kate Middleton, l’annuncio del Palazzo

Anche per mettere a tacere queste preoccupanti voci, Kensington Palace ha fatto un importante annuncio relativo al prossimo futuro della Principessa del Galles.

Secondo quanto comunicato ufficialmente dal Palazzo Kate tornerà in pubblico il prossimo 11 novembre, in concomitanza con il ritorno a scuola dei suoi tre figli.

Lady Middleton visiterà il National Memorial Arboretum di Lichfield, nello Staffordshire. Si tratta del primo appuntamento in occasione della commemorazione dell’Armistice Day. Durante la cerimonia Kate osserverà due minuti di silenzio presso l’Armed Forces Memorial e deporrà una corona di fiori in memoria di tutti i caduti delle Forze Armate.

Durante la cerimonia, la Principessa ascolterà una poesia appositamente commissionata allo scrittore Arji Manuelpillai. Il tema del componimento riguarda le relazioni e i legami affettivi che si creano prestando servizio tra le Forze Armate, un tema che, a quanto si dice, è particolarmente caro a Kate. Forse perché suo marito ha passato parecchio tempo nell’esercito, ma anche suo nonno paterno Peter Middleton si è fatto onore tra i soldati durante la Seconda Guerra Mondiale.

La Principessa assisterà anche alle esibizioni dei Talent in the Ranks e dei Black Voices. Kate incontrerà anche i reduci presenti alla cerimonia. Trascorrerà poi del tempo con un gruppo di studenti delle scuole secondarie provenienti da famiglie di militari i cui genitori sono attualmente in missione, prima di visitare una mostra speciale, dal titolo Lettere dal fronte – Parole, guerra e vittoria, attualmente allestita all’Arboretum. Attualmente non è prevista la presenza di William.

