Re Carlo ha il cancro, un tumore sulla cui forma nulla è stato rivelato da Buckingham Palace. Impegnato in serie cure, il sovrano torna a Londra per sottoporsi alla terapia e trascorre il resto del tempo nella più tranquilla residenza di campagna, in compagnia della consorte Camilla. Le sue condizioni di salute lo hanno allontanato dagli impegni pubblici, ma il Re continua a occuparsi personalmente degli impegni burocratici del trono.

Re Carlo non smette di lavorare

Nonostante la malattia e le dure cure cui questa lo ha costretto, Carlo continua a voler svolgere il proprio lavoro di sovrano. Il Re ha infatti scelto di non nominare un reggente, nonostante la legge glielo permettesse, continuando a reggere la responsabilità della monarchia. Questa settimana ha persino incontrato il primo ministro Rishi Sunak, ma a distanza, perché i medici lo hanno sconsigliato da impegni pubblici.

Eppure, Carlo continua a mostrarsi nella residenza londinese di Clarence House, visite che destano molto scalpore da quando, assieme a Camilla, il Re si è trasferito a Sandringham, nella campagna del Norfolk. Carlo torna nella capitale per sottoporsi alla terapia ma anche per svolgere commissioni e compiere compiti di ufficio e burocrazia.

Le ultime dichiarazione del principe Edoardo

In occasione del suo 60esimo compleanno, il 10 marzo, il principe Edoardo ha rilasciato una rara intervista – il fratello minore di Carlo è di solito restio ai contatti con i media – sbilanciandosi anche sulle condizioni di salute del re: “Sta andando bene, teniamo le dita incrociate sperando che tutto si risolva per il meglio”.

“Siamo tutti enormemente grati per lo straordinario supporto ricevuto da tutti. So che tutti sono stati toccati dalla notizia” ha aggiunto il più giovane dei figli della regina Elisabetta II e del principe Filippo. Mentre, come detto, Carlo continua a occuparsi degli impegni burocratici, con William impegnato a supportare Kate nella convalescenza, è proprio il principe Edoardo, assieme alla moglie la duchessa di Edimburgo Sofia, a fare le sue veci agli eventi istituzionali.