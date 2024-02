Carlo è rientrato a Londra per sottoporsi alle cure contro il cancro e per la prima volta ha incontrato personalmente Sunak. Ma è già tornato a Sandringham

Carlo sta combattendo con energia e coraggio il cancro che lo ha colpito. Buckingham Palace non ha mai specificato che tipo di tumore abbia né la gravità, ma il Re non si piega alla malattia e il senso del dovere lo spinge a tenere fede agli impegni istituzionali. Così per la prima volta dall’annuncio della patologia, ha incontrato di persona il primo ministro Rishi Sunak.

Carlo torna al lavoro

Carlo è tornato a Londra martedì 20 febbraio dopo aver trascorso la settimana a Sandringham, nel Norfolk. A Clarence House si è sottoposto ai trattamenti contro il cancro, come ogni settimana, ma è anche tornato al lavoro. Infatti, ha avuto il primo incontro personale con Sunak, da quando gli è stato diagnosticato il tumore.

Un segnale positivo che fa ben sperare nella guarigione del Sovrano, anche se è presto dirlo, perché è passato troppo poco tempo da quando è stato scoperto.

A Londra come sempre Re Carlo si è trattenuto solo necessario per svolgere quanto doveva. Quindi ha dedicato parte della giornata alla terapia e poi è tornato finalmente ad occuparsi delle questioni istituzionali, come d’altro canto era stato già annunciato dal Palazzo. Poi è ripartito per Sandringham. Infatti, ha deciso di trascorrere il periodo di malattia nella tenuta di campagna, lontano dallo stress di Londra.

Carlo senza Camilla

Il Sovrano è stato fotografato in auto mentre rientrava nel Norfolk. Camilla questa volta non era con lui. Ma già settimana scorsa la Regina consorte si era trattenuta nella capitale per adempiere ad alcuni doveri di Corte. Probabilmente anche in questo caso l’agenda l’ha costretta a fermarsi a Clarence House, lasciando solo Carlo. Quasi sicuramente lo raggiungerà nella tenuta per il fine settimana dove partecipano regolarmente alla messa domenicale.

Harry escluso definitivamente da Corte

Nel frattempo fonti vicine al Re hanno dichiarato che Harry è stato definitivamente escluso da Corte. Ci sono zero possibilità che possa ritornare ad avere un ruolo attivo a Palazzo. Ma assicurano gli insider che questo non significa che Carlo non voglia riappacificarsi con Harry. Però, un conto è la Corona, un conto sono gli affetti familiari.

William sarebbe d’accordo con la strategia paterna. Il Principe del Galles è da più di un anno che non parla con il fratello e in tutte le occasioni in cui Harry è tornato a Londra non lo ha mai voluto incontrare. Teme che il Duca del Sussex possa strumentalizzare ogni sua parola detta, come ha già fatto nelle precedenti interviste. Dunque i rapporti sono stati interrotti, anche se chi è vicino a Harry sostiene che lui è aperto al dialogo col fratello maggiore e con la cognata, Kate Middleton.