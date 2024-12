Guillermo Mariotto punge Sonia Bruganelli: “Il passato di Ballando”. E nomina Bonolis

A quanto pare la diatriba tra Guillermo Mariotto, uno dei pilastri di Ballando con le Stelle, e l’ex ballerina del programma Sonia Bruganelli non accenna a spegnersi neanche dopo l’uscita della concorrente dalla gara. Dopo aver risposto alle polemiche sollevate dalla rottura del tapiro consegnatogli da Striscia La Notizia, Guillermo Mariotto ha voluto ancora una volta rimarcare il suo rapporto con Bruganelli. In particolare, durante un’intervista, Mariotto ha dichiarato, lapidario, che non ha più senso parlare dell’ex di Paolo Bonolis, visto che rappresenta “il passato del programma” e che è molto meglio invece concentrarsi sui concorrenti ancora in gara.

Guillermo Mariotto punge Sonia Bruganelli dopo Ballando

Ma il commento asciutto con cui Mariotto ha liquidato la questione Bruganelli non si è fermato qui. Sempre nell’intervista il giudice di Ballando ha infatti aggiunto, come stoccata finale, che l’unica cosa che salva della Bruganelli è il figlio Davide. Un ragazzo intelligente e simpatico che ha avuto modo di conoscere proprio nei backstage del programma e che, come afferma convinto Mariotto, ha preso dal padre. “Avesse avuto una briciola della simpatia del figlio, perché ci ammazziamo dalle risate” ha concluso Guillermo riferito a Sonia. Il, giudice, che conosce bene Paolo Bonolis e la sua intelligenza, ha poi chiuso dicendo: “Il ragazzino, evidentemente, ha preso dal padre”, sottolineandone certamente l’estrema simpatia, ma riferendosi non proprio gentilmente alla Bruganelli.

Era lo scorso Ottobre quando, ancora all’interno del programma di Milly Carlucci come concorrente della gara di ballo più celebre della tv, Sonia Bruganelli iniziava a dare fuoco alle polveri nel suo rapporto di amore e scontro con il giudice Guillermo Mariotto. Il direttore artistico di Gattinoni, sempre molto parco nei voti riservati alla concorrente, aveva infatti ricevuto una stoccata non da poco. In risposta al voto troppo basso datole dopo l’esibizione con il suo ballerino, Sonia Bruganelli aveva apertamente detto a Mariotto che se le avesse dato due punti in più lo avrebbe fatto uscire con Angelo Madonia (il suo nuovo amore dopo Bonolis) per una caffè, aggiungendo piccata “perché tanto è l’unica cosa che ti interessa”.

Inutile dire che la battuta non è andata giù al celebre giudice e anche Laura Freddi, altra storica ex di Paolo Bonolis, aveva giudicato la stoccata di Sonia come una vera e propria caduta di stile. Il rapporto tra Sonia e Mariotto da lì in poi era stato un crescendo di battute, ripicche e recriminazioni fino a questo epilogo (forse) conclusivo. Ma non solo: i botta e risposta tra i due, i commenti rilasciati da Mariotto dopo ogni esibizione della Bruganelli – spesso definita “priva di grazia e scomposta” – e le puntuali risposte della concorrente, avevano creato un clima di palese tensione tra i due.

Guillermo Mariotto, tornerà a Ballando con le Stelle?

Nella puntata di Ballando con le Stelle andata in onda il 30 novembre si è creato, involontariamente, un caso che riguarda proprio Guillermo Mariotto. Il giudice infatti, ad un certo punto, si è allontanato e non è più rientrato in studio, alzando un polverone di commenti e illazioni. Su questo episodio lo stesso stilista ha risposto spiegando che ha dovuto risolvere una situazione d’emergenza e per questo si è allontanato dal programma. Una delle sarte della maison Gattinoni infatti, è stata colta da malore improvviso ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale: Mariotto è dovuto correre a supervisionare la preparazione degli abiti destinati a una prestigiosa cerimonia prevista in Arabia Saudita e per questo si è dovuto allontanare.

Anche il collega Ivan Zazzaroni, in giuria con Mariotto a Ballando, ha detto la sua difendendo Guillermo e la sua poliedrica personalità. In un’intervista Zazzaroni ha infatti dichiarato “Guillermo è la nostra scheggia impazzita. Dà 2 a chi dovrebbe prendere 10 e viceversa. È sempre stato così”, facendo chiaramente intendere che tutto ciò che accade intorno al personaggio Mariotto è assolutamente normale e prevedibile, sottolineando anche che lo stilista sarà al suo consueto posto nella prossima puntata.