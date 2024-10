Sonia Bruganelli, “costola rotta” a Ballando con le Stelle: l’annuncio a La vita in diretta

Fonte: IPA Milly Carlucci

Si sta parlando tanto di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle. Il pubblico ha imparato a conoscerla negli ultimi anni, da quando ha di fatto abbandonato il mondo del dietro le quinte dello spettacolo.

Un personaggio che si ama o si odia, un po’ come Selvaggia Lucarelli. Nonostante questo tratto in comune, però, le due non sembrano affatto amarsi. Lo scontro è stato però generale con la giuria, che l’ha scaraventata, voto dopo voto, al penultimo posto della classifica. Ecco cos’ha avuto da dire l’ex moglie di Paolo Bonolis in merito.

Sonia Bruganelli, infortunio a Ballando

Ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, Sonia Bruganelli si è ritrovata ovviamente a parlare anche di Ballando con le Stelle. Il padrone di casa ha preso le sue difese, in qualità di ballerina, ma soprattutto è andato alla ricerca di un commento su quanto avvenuto. La diretta interessata non si è tirata indietro ma, al tempo stesso, non ha scatenato neanche una gigantesca polemica.

Prima di tutto ha voluto spiegare il motivo del suo strano comportamento. Durante la votazione si è infatti seduta sulla pista da ballo. Qualcosa che alcuni da casa hanno interpretato come una mancanza di rispetto. In seguito si è poi rifugiata in tempo record in camerino, evitando le domande dei giornalisti presenti.

Lei ha accettato le critiche, ammorbidite in parte dall’apprezzamento del suo duro lavoro. Nonostante ciò, però si sottolinea come il risultato finale sia deludente. Anche nel confronto con Selvaggia Lucarelli i toni sono stati più pacati rispetto ad altre famose scene del programma. La giornalista ha voluto sottolineare come la sua grande personalità sparisca una volta in pista: “Perché quella Sonia ha atteso 50 anni per venire fuori”.

Alla fine, però, è venuto fuori il carattere della Bruganelli, che è passata al contrattacco. Ha accusato infatti la Lucarelli d’essere unicamente interessata al gossip: “Se mi aggiungi 2 punti al voto che avevi in mente, chiedo a Madonia se prende un caffè con te”.

Fonte: IPA

In seguito la fuga nel camerino, ed ecco il motivo: “Ho scoperto d’essermi rotta una costola. Quando abbiamo fatto l’ultima giravolta, ho capito che il dolore era grave. Mi sono sdraiata perché stavo per svenire”.

Sonia Bruganelli e la giuria

Di certo la seconda puntata di Ballando con le Stelle ha acceso i toni, come di solito accade nel programma. Sonia Bruganelli non sembra però sul sentiero di guerra. In merito a Selvaggia Lucarelli, l’ha definita una donna molto intelligente che, come tutti (se stessa compresa), ha un ruolo da interpretare.

La ritiene molto sensibile e, come lei, è madre. Non ha quindi apprezzato il fatto che abbia ridicolizzato la sua esibizione: “Ha casa ho una ragazza di 16 anni. Mi sono messa in gioco e va bene. Mi ha detto che sembravo piccola, ed è vero, però quando ha continuato a ridicolizzarmi, sapevo d’avere mia figlia a casa e mi è sembrato gratuito. Per questo ho perso completamente la brocca”.