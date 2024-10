Ballando con le Stelle, scoppia la tensione tra Sonia Bruganelli e Madonia: il fuorionda

In un filmato trasmesso a La volta buona Angelo Madonia sembra criticare l'ex moglie di Paolo Bonolis dopo le sue scomode affermazioni in diretta

Fonte: IPA Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Ballando con le Stelle rischia di mettere a repentaglio la storia d’amore tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia? La domanda è lecita dopo il fuorionda del ballerino che Caterina Balivo ha mostrato a La volta buona in seguito alla seconda puntata dello show dove, ancora una volta, l’ex moglie di Paolo Bonolis è finita al centro delle polemiche.

Ballando con le Stelle, il fuorionda di Angelo Madonia a La volta buona

A La volta buona Caterina Balivo ha commentato la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024 con alcuni ospiti. Tra i tanti argomenti trattati lo scambio di battute tra Sonia Bruganelli e Guillermo Mariotto. L’opinionista e autrice tv non ha esitato a elemosinare qualche voto in più dopo la sua performance che non ha convinto la giuria. “Se aggiungi altri tre punti ti garantisco un caffè con Madonia”, ha detto la Bruganelli allo stilista di origini venezuelane.

Un commento che, a quanto pare, non sarebbe piaciuto più di tanto ad Angelo. Nella breve clip mostrata dalla Balivo, subito dopo l’esternazione di Sonia, si sente Madonia in sala delle stelle che afferma piuttosto scocciato: “Mi doveva mettere in mezzo in qualche modo…”. Per la maggior parte dei telespettatori un chiaro riferimento alla Bruganelli che ha tirato in ballo il compagno sena alcuna ragione. La coppia ha scelto di non ballare insieme per evitare favoritismi e chiacchiericcio ma, puntualmente, si “scade” nel gossip.

E per questo è stata bacchettata pure da Laura Freddi, ospite del salotto della Balivo. “Io penso che Sonia sia terrorizzata, ha paura di non riuscire in un ruolo che non è il suo. E la paura le fa fare cose sbagliate. Una battuta del genere è una caduta di stile. Credo si sia già pentita”, ha dichiarato la soubrette.

Dello stesso parere Rosanna Lambertucci, altra ospite de La volta buona, che ha sottolineato: “”Un’uscita del genere io l’avrei evitata. Ha fatto fare a Madonia la figura di un oggetto. Madonia non ha bisogno del suo permesso per prendere un caffè con Mariotto”.

Sonia Bruganelli furiosa dietro le quinte di Ballando con le Stelle

La seconda puntata di Ballando con le Stelle è stata tutt’altro che facile per Sonia Bruganelli, che – stando ad alcuni gossip riportati dal giornalista Giuseppe Candela – sarebbe andata su tutte le furie dietro le quinte. A farla innervosire sarebbe stato il commento di Selvaggia Lucarelli, che ha osservato: “Di concorrenti che ballano male ne abbiamo visti tantissimi a Ballando con le stelle, non sei certo la prima, però con te succede una cosa strana. Tu sei una donna di grande personalità, ma sulla pista sparisce”. E ancora: “Non balli bene, ma non è questo il problema, il problema è che sei proprio piccola sulla pista, sparisci”.

Nel mirino di Selvaggia anche Angelo Madonia tanto da ribadire: “Stare con Sonia Bruganelli ti ha fatto diventare simpatico come lei. La simpatia è virale. Quest’anno hai l’opportunità di ballare con una stella del genere e ti metti a fare le battute su di me?”.

E non è finita qui perché Candela ha spifferato un altro interessante retroscena: “Lo scorso anno la Bruganelli voleva fare la giurata al posto di Selvaggia. Arrivò il no di Milly. Quest’anno ha accettato di andare in gara…”.