La secondo puntata di Ballando con le Stelle 2024, in cui ha trionfato Bianca Guaccero, ma anche Federica Nargi ha fatto vedere tutta la sua bravura in pista

Fonte: IPA Sonia Bruganelli

La seconda puntata di Ballando con le Stelle 2024 ha presentato ai telespettatori diverse emozioni. Dalle lacrime di Bianca Guaccero, alla presunta ira di Sonia Bruganelli, il pubblico da casa ha potuto rivedere in televisione una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, Barbara D’Urso, che ha ricoperto il ruolo di ballerina per una notte. Ecco le pagelle della serata.

Federica Nargi, esplosiva. Voto: 10

Ad aprire la gara del 5 ottobre 2024, a Ballando con le Stelle, caratterizzata dall’ospitata di Barbara D’Urso, è stata Federica Nargi che si è esibita su un cha cha cha con un mini dress rosso fuoco, che la rendeva ancora più bella del solito. L’esibizione dell’ex Velina è stata quasi perfetta e, sulle note di Lets get loud, la concorrente, è sembrata convincente nel ruolo di Jennifer Lopez, come sottolineato anche da Ivan Zazzaroni: “Mi è piaciuto tutto, tutto, tutto, ma proprio tutto… Hai in mano un gioiello”. Per la prima volta, anche Luca Favilla ha dimostrato il suo carattere, rispondendo a tono alla giuria.

Sonia Bruganelli “furiosa”. Voto: 4

L’esibizione di Sonia Bruganelli, invece, non è sembrata molto convincente e anche la giuria non è stata morbida nei suoi confronti. I giudizi, però, non sono per nulla piaciuti all’ex moglie di Paolo Bonolis che ha svelato di aver rivisto le vecchie esibizioni nel dancing show di Ivan Zazzaroni: “Avevi due gambe sinistre”. Ma anche per Guillermo Mariotto, Sonia Bruganelli non ha avuto parole di miele, proponendogli un caffé con il fidanzato Angelo Madonia, per due voti in più, sottolineando che: “A te t’interessa solo quella roba lì”.

Giuseppe Candela ha svelato che l’esperta di scouting sarebbe stata “Furiosa” dietro le quinte del programma televisivo e, anche se Sonia Bruganelli ha provato a spiegare cosa si nasconde dietro le sue esibizioni, a livello emotivo: “Vivo da vent’anni dall’altra parte… Per me esibirsi è qualcosa di difficilissimo”, le sue reazioni sembrano essere un po’ too much.

Furkan Palali, preso di mira. Voto: 8

Tra i diversi concorrenti dell’edizione attuale di Ballando con le Stelle c’è anche Furkan Palali, che si è esibito sul palco del dancing show con molta convinzione e impegno, ma non ha incontrato il favore della giuria. L’attore turco, però, non ha gradito le critiche, affermando che il pubblico apprezza sempre le sue esibizioni, mentre i giurati non gli danno mai dei giudizi positivi. Carolyn Smith, però, ha ribattuto a tono al concorrente affermando che tocca a lui fare qualcosa che li porti a dargli dei buoni giudizi. Anche altri componenti della giuria hanno attaccato l’attore, forse in modo troppo esagerato.

Bianca Guaccero in lacrime. Voto: 10

Fin dalla prima puntata della nuova edizione del dancing show, Bianca Guaccero sembra una delle papabili vincitrici dell’edizione e, anche nella puntata del 5 ottobre 2024, la conduttrice ha dato il meglio di sé con un’esibizione perfetta che poteva benissimo competere nella puntata finale. Prima di scendere in pista, però, la presentatrice ha voluto raccontare un momento complicato, quello in cui, soffriva di attacchi di panico, tanto invalidanti da renderle difficilissimo uscire di casa. Raccontando apertamente le sue difficoltà, Bianca Guaccero è scoppiata a piangere ma, in seguito, ha voluto sottolineare che si trattava di un: “Argomento che spero non venga strumentalizzato male… Ho detto questa cosa anche un po’ a me stessa”.

La classifica della seconda puntata

Una seconda puntata intensa e combattuta, sia in gara sia tra la giuria. Ballando con le Stelle non si smentisce e regala la giusta dose di polemica anche nella seconda puntata. Secondo il voto del pubblico integrato a quello della Giuria e del Tesoretto, i vincitori della puntata (e quindi dei 20 punti da portare sabato prossimo) sono due coppie: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e Nina Zilli e Pasquale La Rocca.

La classifica totale dunque è: