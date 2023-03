Piquè, frecciata sul brano di Shakira: “Non mi tocca, penso solo ai miei figli”

Non accenna a placarsi il botta e risposta tra Shakira e l’ex compagno Gerard Piquè: fino a ora il calciatore non si era espresso sulla ormai celebre canzone della vendetta, vivendo la sua storia d’amore con Clara Chia Marti alla luce del sole. Ma adesso, dopo che la pop star colombiana ha parlato più volte in tv della fine della loro relazione, anche il campione ha voluto dire la sua, senza mai nominare la sua ex direttamente.

Gerard Piqué, le frecciate contro Shakira e la sua canzone

Quella tra Shakira e Gerard Piquè tutto si può definire tranne che una separazione serena: sui social entrambi non si sono risparmiati tra frecciatine e battute al vetriolo – senza dimenticare debiti finanziari e una battaglia legale per la custodia dei figli – guerra che è continuata anche sul piccolo schermo.

E così, dopo le ultime dichiarazioni della pop star nello studio del Late Show di Jimmy Fallon, anche il calciatore ha voluto dire la sua sulla rottura con Shakira. Lo ha fatto per la prima volta durante il programma radiofonico El mon in onda su RAC1: “Ho sentito la canzone. Non voglio parlarne perché non mi tocca”.

Piquè, senza mai nominare la sua ex, ha sottolineato come il suo unico pensiero sia per i figli in questo momento: “Le persone hanno la responsabilità, specialmente noi che siamo genitori, di cercare di proteggere i nostri figli”. E poi ha aggiunto: “Non voglio dire nulla, ognuno prende le decisioni che ritiene più opportune. Voglio solo che i miei figli stiano bene. Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con i miei figli e desidero che siano coinvolti in cose che li rendono felici”.

E mentre lanciava frecciatine alla sua ex, silenzio tombale sulla sua nuova compagna, Clara Chia Marti, con la quale si dice sarebbe vicino alle nozze. “Sto bene, sono felice”, l’unico e laconico commento alla sua situazione sentimentale.

Shakira, le prime interviste dopo la separazione con Piquè

Mentre la storia tra Gerard Piquè e Clara Chia Marti procede a gonfie vele, Shakira non ha nascosto di stare ancora elaborando il dolore e la sofferenza per la fine della relazione con il suo ex. Lo ha fatto prima con il brano Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53, poi con il nuovo pezzo dal titolo Te Quedo Grande, scritto in collaborazione con la collega Karol G.

“Ho avuto un anno molto difficile dopo la mia separazione e ho dovuto sopportare tante atrocità” ha spiegato l’artista nella sua ultima apparizione televisiva. E mentre il suo ex viveva la sua relazione alla luce del sole, lei ha trovato nella musica il suo rifugio.

“I miei testi sono molto più eloquenti di me – ha ammesso in una recente intervista – ho cercato di essere onesta e di usare la musica come catarsi. A volte è anche più efficace che andare dallo psicologo”. L’artista ha confessato di aver subito una grande batosta dalla vita, ma di essere pronta ad affrontare nuove sfide.

“È come se avessi fatto un duello, ho accettato la frustrazione e i sogni che si sono infranti e sono diventata un esempio per i miei figli che possono vedere cosa si può fare per sopravvivere”. E accanto si è ritrovata fan, amiche e tantissime donne, che come lei, hanno subito le stesse ingiustizie.