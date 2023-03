Shakira: “Scontro fisico con la madre di Piqué”. E spunta un nuovo amore

Shakira si è vendicata del tradimento di Piqué con una canzone che è diventata ormai iconica, lui non ha nessun rimpianto e vive felicemente la sua relazione con Clara Chia Marti. A mesi di distanza, il turbolento addio della coppia continua a dominare le pagine di gossip e si aggiungono nuovi dettagli, alcuni dei quali a dir poco clamorosi. Qualcuno ha parlato di uno “scontro fisico” tra la popstar e l’ex suocera e intanto si vocifera di un uomo misterioso, col quale avrebbe già intrapreso una liaison amorosa.

Shakira e lo “scontro fisico” con la madre di Piqué

“Tra moglie e marito non mettere il dito”, recita un famoso detto. Non sembra, però, la filosofia di vita della madre di Gerard Piqué il cui nome è venuto fuori, ancora una volta, in merito a un episodio piuttosto spiacevole con la popstar colombiana. Ormai non è un segreto che tra Shakira e la signora Montserrat Bernabeu non scorra proprio buon sangue, specialmente dopo la vendetta architettata dalla prima nei confronti dell’ex suocera: le due donne erano vicine di casa e Shakira ha ben pensato di appendere una strega in balcone, diffondendo a tutto volume la sua revenge song.

Shakira non ha più nulla a che fare con l’ex suocera e gli ultimi dettagli sulla rottura con Piqué giustificherebbero il malumore nei suoi confronti. La madre del calciatore spagnolo avrebbe avuto un ruolo chiave nel tradimento del figlio, diventando a tutti gli effetti una complice che ha fatto di tutto per coprire la relazione extraconiugale all’insaputa della popstar. Tutto questo mentre Shakira si confidava con lei e ne cercava il conforto. Sapeva di Clara Chia Marti e, quando i due hanno ufficializzato la relazione, non ha esitato a ospitare la coppia nella sua residenza di Cabrils, in Spagna.

La tensione ha raggiunto livelli altissimi quando Shakira è venuta a conoscenza di questo dettaglio decisamente significativo e, come riportano i media spagnoli, in un’occasione le due donne avrebbero sfiorato la rissa: “Qualcuno vicino alla famiglia Piqué-Mebarak ha assistito a uno scontro fisico tra Shakira e la madre di Piqué – si legge sul Latin Post -. Montserrat Bernabeu ha dato un pugno in faccia a Shakira davanti a Gerard e ai suoi figli”. Nessuno ha confermato né smentito la notizia, ma se fosse reale sarebbe certamente una pagina da dimenticare.

Shakira al fianco di un uomo misterioso

Una riconciliazione tra Shakira e Piqué ormai è impossibile, i due si sono separati definitivamente e hanno ripreso in mano le redini della propria vita lontani l’una dall’altro. Il calciatore spagnolo ha ammesso di non aver alcun rimpianto per come sono andate le cose e di avere un solo obiettivo: essere felice al fianco della compagna Clara Chia Marti.

Shakira si è gettata a capofitto nel lavoro, che ha sfruttato per vendicarsi dell’ex (e che le ha fruttato guadagni non indifferenti). Eppure qualcuno ha messo in giro la voce di una presunta nuova fiamma della popstar, un uomo misterioso “che avrebbe conosciuto a Miami” e iniziato a frequentare subito dopo il disastro con lo storico compagno. Questo giustificherebbe il desiderio di Shakira di trasferirsi in Florida con i figli Sasha e Milan, sebbene l’entourage della cantante avrebbe già smentito il gossip al Daily Mail.

L’unica certezza è che, dopo mesi di guerra senza esclusione di colpi, sarebbe bene per Shakira ritrovare una certa serenità.