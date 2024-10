Lila Grace, la figlia di Kate Moss sfila per Victoria’s Secret. Identica alla madre

Lila Grace Moss Hack ha sfilato per il Victoria's Secret Fashion Show: la figlia di Kate Moss è identica a lei. Il look nel dettaglio

Fonte: IPA Lila Grace Moss

La sfilata Victoria’s Secret 2024 è stata a lungo attesissima. Del resto, sei anni sono passati dall’ultima volta in cui abbiamo visto la passerella più in, chic e choc. Non solo volti amati, come Vittoria Ceretti, Bella Hadid o Adriana Lima, Carla Bruni e Kate Moss, ma persino debutti illustrissimi, come quello della figlia della top model per eccellenza: Lila Grace Moss Hack.

Il debutto di Lila Grace, figlia di Kate Moss, al Victoria’s Secret 2024

Il Victoria’s Secret Fashion Show ha mantenuto le promesse: il ritorno nel 2024 è stato a dir poco esplosivo. E forse ben pochi avrebbero potuto immaginare di assistere a un momento madre-figlia in passerella. L’evento si è svolto a New York il 15 ottobre. Gli sguardi in passerella, però, non si sono posati solo sulle eteree Vittoria Ceretti (fidanzata di Leonardo DiCaprio), ma anche su Lila Grace Moss, figlia di Kate Moss, che ha fatto il debutto in passerella per Miu Miu nel 2020 e ora ha sfilato per il Victoria’s Secret Fashion Show.

Fonte: IPA

Stella emergente dell’industria del fashion, anche la madre ha sfilato in passerella e con un look a dir poco “wow”, ovvero di pizzo nero con strascico. Tante le icone della moda presenti, come Carla Bruni. Ma, attenzione, questa non è la prima volta che Kate e Lila condividono una passerella, perché era già successo nel 2021 con la sfilata Haute Couture Primavera/Estate di Fendi, per sostenere lo stilista Kim Jones. Due generazioni di supermodelle Moss per Victoria’s Secret: un momento storico per tutte le amanti della moda.

I look di Lila Grace e Kate Moss

L’arrivo in passerella di Lila Grace e Kate Moss è stato definito come tra i momenti migliori del Victoria’s Secret Fashion Show. E non potrebbe essere altrimenti, anche considerando la differenza in termini di look: a ciascuna il suo. Lila Moss, 22 anni, è arrivata prima della mamma con un reggiseno color rosa cipria e uno slip: il due pezzi è stato completato da una catena metallica che scende sul corpo in modo morbido, esaltando le curve femminili. Ai piedi, invece, sandali con tacco. L’aggiunta “wow” ovviamente la giacca maxi con frange color rosa malva.

Fonte: IPA

Sulle note di I Love Rock ‘N Roll, la leggendaria Kate Moss ha sfilato in passerella, accolta da un applauso dalla folla, con un abito in pizzo nero, un po’ stile punk-rock. Reggiseno e slip coordinati, ali di tulle nere, e spacco proibitivo. Tra i dettagli wow del look anche gli orecchini a cerchio oversize, oltre che i tacchi neri con cinturino.

La svolta di Victoria’s Secret? Ormai, appare chiara dopo il lungo stop: la direzione del marchio è rivolta verso l’inclusività. Quella passerella che un tempo era temutissima, oggi cerca di essere più accessibile, andando ben oltre l’età. La coppia madre-figlia ne è un esempio: mozzafiato entrambe, con un’andatura sicura, che avrebbe dato del filo da torcere agli angeli di Victoria’s Secret. Il futuro di Lila Grace? Decisamente nella moda, proprio come la mamma, a cui somiglia (davvero) tanto.