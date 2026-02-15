Chi è Matteo Trullu, il vincitore di The Voice Kids

Il giovane artista sardo ha trionfato con “Maniac” di Michael Sembello, suonando la chitarra live: è Matteo Trullu il vincitore di "The Voice Kids"

La serata del 14 febbraio 2026 ha visto trionfare Matteo Trullu a The Voice Kids, il talent show dedicato ai giovanissimi cantanti. Il 13enne di Decimomannu, in provincia di Cagliari, ha conquistato il primo posto nella quarta edizione del programma: tutto quello che sappiamo su di lui.

The Voice Kids, chi è il vincitore Matteo Trullu

Matteo Trullu è il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids: il talent show musicale riservato a bambini e a ragazzi condotto da Antonella Clerici su Rai1 ha vissuto il proprio atto finale proprio nella serata degli innamorati, il 14 febbraio. Il 13 anni, di Decimomannu, in provincia di Cagliari, ha saputo stupire tutti grazie a un talento cristallino: Matteo ha una voce sorprendente e ha dimostrato una grande sicurezza sul palco, sempre accompagnato dalla sua inseparabile chitarra, che padroneggia senza difficoltà.

Il giovane talento sardo, del team guidato da Nek, ha conquistato pubblico e coach con energia, personalità e una presenza scenica sorprendente per la sua età. Il ragazzo, che frequenta la terza media e coltiva la passione per la musica fin da piccolo, si tratta di un sogno che si realizza. Ed è conosciuto anche nell’ambito delle rassegne musicali regionali: Susanna Mallei, presidente del Festival Internazionale della Sardegna Città di Uta, lo ha visto vincere il premio “Maria Giovanna Mallei” e il “Premio Mariele Ventre” nell’edizione 2024, al teatro Carmen Melis di Cagliari.

Il nome di Matteo si affianca nell’albo d’oro del talent show a quelli di Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione, Simone Grande, trionfatore della seconda, e Melissa Memeti, che ha conquistato il successo nella terza.

Il percorso nel programma

Fin dai suoi primi passi nel programma, Matteo ha mostrato doti fuori dal comune, spingendo Nek a volerlo fortemente nella propria squadra. Durante la finale, il 13enne polistrumentista ha confermato le aspettative. Dopo essersi meritato la standing ovation dello studio esibendosi durante le Blind audition con il capolavoro dei Queen Bohemian Rhapsody, il giovane talento sardo ha continuato a stupire con il suo talento.

Prima del verdetto finale, aveva infiammato il palco con Somebody to Love, suonando la chitarra, poi ha interpretato Maniac di Michael Sembello, sfidando i suoi compagni d’avventura Briana Samira Camara per la squadra di Loredana Bertè, Francesca Lanza per il team di Arisa e Andrea Ronga per quello di Clementino e Rocco Hunt.

La bravura di Matteo è stata riconosciuta anche dalla giuria speciale composta di qualità da Mara Maionchi, Nina Zilli, Ema Stockolma e il maestro Enrico Melozzi, che insieme al voto del pubblico in studio lo ha decretato vincitore della quarta edizione del talent show.

Meritatissimo il suo trionfo: Matteo, emozionatissimo, è stato festeggiato da tutti, specialmente dal suo coach, che visibilmente commosso l’ha abbracciato in ginocchio, e dai genitori, che dopo tanta tensione sono scoppiati in un pianto che mostrava gioia e orgoglio. “Per me è una grande rivincita contro alcune persone che dicevano che con la musica non avrei potuto fare nulla”.