Melissa Memeti, chi è la vincitrice di The Voice Kids 2024

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Antonella Clerici, finale di "The Voice Kids"

Melissa Memeti, tredicenne originaria di Casoli, in provincia di Chieti, è la giovane promessa della musica italiana che ha conquistato il pubblico di The Voice Kids 2024. Nella serata del 20 dicembre, durante l’attesissima finale del talent show di Rai Uno, Melissa ha incantato tutti con la sua voce straordinaria e la sua capacità di emozionare. Scopriamo chi è questa giovane artista, il suo percorso nel programma e i dettagli che hanno reso il suo stile unico.

Melissa Memeti, vince The Voice Kids 2024: un sogno che inizia con un karaoke

Melissa Memeti ha solo 13 anni, ma il suo talento e la sua determinazione l’hanno già portata sotto i riflettori. La sua storia inizia in modo semplice e inaspettato: “Due anni fa, durante una serata in famiglia, ho preso il microfono e ho cantato per la prima volta. È stato allora che i miei genitori hanno deciso di iscrivermi a delle lezioni di canto”.

Da quel momento, Melissa ha iniziato a coltivare la sua passione, frequentando corsi e partecipando a karaoke, finché il suo talento non è emerso in modo clamoroso durante le Blind Audition di The Voice Kids.

La giovane cantante si è presentata ai casting con una potente versione di Listen di Beyoncé, guadagnandosi subito un posto nel team di Loredana Bertè. Con il suo carisma e la sua voce, Melissa è riuscita a emozionare i coach e a entrare nei cuori del pubblico. “Penserò a cantare”, ha dichiarato nel video di presentazione, “anche se ho un po’ paura che non si girino dopo la mia esibizione”.

Il percorso trionfale a The Voice Kids 2024

Il cammino di Melissa a The Voice Kids 2024 è stato costellato di emozioni e momenti indimenticabili. Durante la semifinale, ha interpretato Greatest Love of All di Whitney Houston, confermando la sua maturità vocale e artistica. Questo brano, riproposto nella prima manche della finale, è stato uno dei punti salienti del suo percorso, insieme a una straordinaria versione di I Have Nothing, sempre della Houston.

La finale ha visto Melissa sfidarsi con altri tre giovani talenti: Maria Sofia Corona del team di Gigi D’Alessio, Niccolò Franceschini del team di Arisa e Riccardo Callegari del team di Clementino. Ognuno di loro ha dimostrato di meritare il titolo, ma Melissa, con la sua interpretazione intensa e la sua presenza scenica, ha conquistato il pubblico e il trofeo.

Il momento della vittoria è stato carico di emozione. Quando Antonella Clerici ha annunciato il suo nome, Melissa è scoppiata in lacrime, abbracciando i suoi compagni e la sua coach Loredana Bertè, visibilmente commossa. “Non ho veramente parole. Non me l’aspettavo”, ha dichiarato Melissa sui social ufficiali del programma, ringraziando il pubblico e i giudici per il sostegno.

Un futuro luminoso davanti a sé

Con la vittoria di The Voice Kids 2024, Melissa Memeti non solo ha ottenuto il trofeo e lezioni con esperti del settore, ma anche una piattaforma unica per farsi conoscere nel mondo dello spettacolo. Il premio potrebbe aprirle le porte a nuovi progetti musicali e, forse, alla partecipazione al Junior European Song Contest, un traguardo raggiunto da altri concorrenti in passato.

La giovane cantante, che nel tempo libero ama disegnare bozzetti di abiti e immergersi nella cultura giapponese, sembra avere un futuro ricco di possibilità. Con il supporto della sua coach Loredana Bertè e il suo talento naturale, Melissa è pronta a conquistare nuovi palcoscenici, portando avanti il sogno che ha iniziato in una semplice serata di karaoke.