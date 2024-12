Fonte: Ansa Antonella Clerici

Grande attesa per l’ultimo appuntamento con le Blind Auditions di The Voice Kids, arrivato alla quarta puntata della terza edizione. Il talent show, dedicato a scoprire le straordinarie voci di giovanissimi talenti di età compresa tra i 7 e i 14 anni, è all’ultimo step della fase più emozionante, quella delle audizioni al buio, dalle quali emergono i nomi degli artisti destinati ai 4 team. Dopo il successo della scorsa settimana, che ha raccolto davanti agli schermi ben 3.716.000 spettatori e uno share del 23,81%, questa sera alle ore 21,30 prenderà il via l’ultima serata e in un giorno speciale per la conduttrice Antonella Clerici: quella del suo compleanno.

The Voice Kids, le anticipazioni del 6 dicembre

Antonella Clerici, come sempre, sarà la padrona di casa, accompagnata dai quattro coach Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino. Toccherà a loro selezionare le ultime due voci che completeranno ciascuna squadra, portando il totale dei concorrenti per team a nove.

Quella delle Blind Auditions è la fase più interessante del programma, con i coach, girati di spalle, che scelgono i concorrenti basandosi esclusivamente sulla voce. È qui che emerge la magia del talento puro, quello avvertito in maniera istintiva dai capisquadra e trainato dalle emozioni dei familiari presenti nel backstage.

Dove eravamo rimasti

La terza puntata, andata in onda venerdì scorso, ha visto una serie di bellissime esibizioni seguite da alcune decisioni che hanno sorpreso il pubblico. Tra i momenti più significativi possiamo elencare l’esibizione di Dennis che ha cantato Se io, se lei di Biagio Antonacci e che, dopo un Super Blocco da parte di Loredana Bertè nei confronti di Clementino, è entrato nel team di Gigi D’Alessio.

E ancora Gabriel ha emozionato tutti con Let It Be dei Beatles, conquistando Loredana Bertè che ha usato il suo Super Pass per mandarlo direttamente in finale. Poi Riccardo, che con una grintosa interpretazione di Lose Yourself di Eminem, è finito nella squadra di Clementino, anche lui grazie al Super Pass. Infine Flaminia, con una dolcissima esibizione di Avrai di Claudio Baglioni, ha scelto il team di Arisa. Non sono mancati momenti di delusione, come nel caso di Giovanni, che ha interpretato Un amore così grande nella versione de Il Volo senza però riuscire a convincere i coach a girarsi.

Al termine della terza serata, ciascun coach contava 7 talenti nel proprio team, con la possibilità di aggiungere due nuovi concorrenti nell’appuntamento di questa sera.

Verso la semifinale

La prossima settimana il programma entrerà nella fase dei Knockout, in cui i giovani talenti si sfideranno tra loro per conquistare un posto nella finalissima del 20 dicembre. Solo tre concorrenti per squadra accederanno alla finale, decisa dal pubblico in studio. In questa fase, i Super Pass giocati dai coach nelle Blind Audition si riveleranno fondamentali, garantendo un vantaggio a quei concorrenti già qualificati.

Nelle precedenti edizioni, abbiamo visto trionfare Melissa Agliottone del team Loredana Bertè e Simone Grande del team Clementino. Quest’anno, i coach sono più agguerriti che mai, pronti a portare al trionfo i loro giovani talenti.

Quando e dove vedere The Voice Kids

Oltre alla diretta televisiva su Rai 1 alle 21,30, The Voice Kids è disponibile anche su RaiPlay, dove gli spettatori possono rivedere le clip delle esibizioni, i momenti più emozionanti e gli interventi degli ospiti. Per il pubblico internazionale, lo show è trasmesso su Rai Italia, permettendo ai fan di tutto il mondo di seguire la competizione.