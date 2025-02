The Voice Senior, giudici e anticipazioni della prima puntata

Fonte: IPA Antonella Clerici conduce "The Voice Senior 2025"

Tutto pronto per la nuova stagione di The Voice Senior, il talent show di Rai 1 dedicato alle voci over 60. A partire da stasera, venerdì 21 febbraio Antonella Clerici riprende il timone della trasmissione canora per emozionare il pubblico con le voci e le storie degli artisti che proveranno a ottenere un posto in una delle squadre dei coach. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla prima puntata.

“The Voice Senior”, anticipazioni della prima puntata

Antonella Clerici è pronta a tornare su Rai 1 con la quinta stagione di The Voice Senior, un format apprezzatissimo che lascia spazio alle voci più belle degli aspiranti cantanti over 60. Il programma, che come sempre punterà alla valorizzazione del talento e della passione della musica, ci terrà compagnia per 8 imperdibili puntate.

Si parte con le iconiche Blind Auditions, le audizioni al buio in cui i quattro coach, voltati di spalle, ascolteranno le performance senza poter vedere i concorrenti. Sarà quindi solo la voce degli artisti a convincerli a girarsi e contendersi i talenti per le proprie squadre. E nel caso in cui più giudici premeranno il pulsante, la scelta finale spetterà al concorrente.

A movimentare ulteriormente le audizioni al buio tornano anche le due speciali armi a disposizione dei coach: il tasto Blocco, che permette a un giudice di bloccare un collega nella selezione di un concorrente, e il tasto Seconda Chance, che concede una seconda esibizione ai partecipanti non scelti al primo tentativo.

Anche quest’anno, la giuria è composta da volti ormai familiari al pubblico di The Voice: troviamo infatti Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa: dopo il grande successo ottenuto con The Voice Kids, i quattro coach sono pronti a rimettersi in gioco e a dare battaglia per assicurarsi i migliori talenti in squadra. Ognuno di loro porterà la propria esperienza e il proprio stile unico per guidare i concorrenti nel percorso verso la finale.

Terminate le sei puntate di audizioni, i quattro giudici avranno selezionato i 24 concorrenti, 6 a testa, che accederanno al Knock Out: la semifinale in cui si sfideranno con un brano assegnato dal proprio mentore. Solo tre artisti per team approderanno alla fase finale, dove il pubblico da casa, attraverso il televoto, decreterà il vincitore della quinta edizione.

Oltre alle esibizioni, il programma offrirà momenti di grande spettacolo e intrattenimento grazie alle interazioni tra i giudici, i duetti tra coach e concorrenti e la presenza di ospiti speciali che arricchiranno ulteriormente lo show, oltre alla inimitabile conduzione di Antonella Clerici, che dopo la co-conduzione di Sanremo 2025 accanto a Carlo Conti e Gerry Scotti porterà come sempre gioia ed empatia ai concorrenti.

Dove e quando vedere “The Voice Senior”

La prima puntata della quinta stagione di The Voice Senior va in onda venerdì 21 febbraio alle 21.30 su Rai 1. Il programma ci tiene compagnia con 8 puntate con un appuntamento a settimana sempre in prima serata.

Per coloro che non possono seguirlo in diretta, invece, sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, dove è anche possibile rivedere tutte le puntate e i momenti salienti del talent.