The Voice Kids, pagelle prima puntata: Antonella Clerici piange (10), Clementino show (9)

È tornata su Rai1 la versione junior di The Voice, guidata da Antonella Clerici con in giuria Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Arisa e Clementino

Fonte: IPA Antonella Clerici

The Voice Kids è tornato in onda. Il programma è giunto alla sua terza edizione, guidato ancora una volta da Antonella Clerici con Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino in giuria. Lo show scorre piacevolmente. Si canta, soprattutto canzoni ricercate e lontane dalle hit del momento, si ride e si piange. Uno spettacolo gradevole, fatto di tanto talento e belle storie.

La storia di Annamaria commuove tutti a The Voice Kids. Voto 10

Al centro della prima puntata di The Voice Kids il delicato tema del bullismo. A parlarne la piccola Annamaria, che ha cantato Esseri umani di Marco Mengoni. Una scelta non casuale ma dipesa dal fatto che la bambina, undici anni, vuole continuare a credere nell’umanità nonostante gli attacchi feroci subiti dai suoi compagni di scuola per via del suo peso. Una piccola guerriera che non smette di sorridere e sognare. Dalla sua parte Arisa, che proprio di recente ha curato la colonna sonora de Il ragazzo dai pantaloni rosa, che narra la tragica storia di Andrea Spezzacatena, che si è suicidato all’età di 15 anni dopo una serie di insulti da parte del branco.

“Mi piace che una bambina trattata male dai compagni sia riuscita a conquistare il suo fascio di luce. Io ti posso capire su tantissime cose e tu devi venire nel mio team per far sentire la tua voce e trovare la forza in te stessa per poter camminare sempre a testa alta”, ha affermato Arisa, prima di accogliere Annamaria nella sua squadra. Rock come sempre Loredana Bertè: “Bulli all’ascolto, siete degli sfigati”. E poi ha ricordato ad Annamaria: “Diverso uguale unico”.

Preziose anche le parole di Gigi D’Alessio: “Ricordati che l’invidia è il riconoscimento dell’inferiorità”. E Antonella Clerici si è commossa, forse pensando alla sua Maelle, la figlia che ha avuto nel 2009 dall’ex compagno Eddy Martens. La conduttrice ha rivelato qualche tempo fa che la ragazzina è stata vittima di bullismo a causa della sua famiglia famosa.

“Quando è arrivata alle medie credo che abbia vissuto un pò di bullismo, proprio perché era mia figlia. Dalla quarta elementare ha sempre fatto la scuola pubblica e mi ha detto ‘voglio fare quello che fanno tutti gli altri’. Arrivata alle medie, qualcuno le ha detto ‘Tu parli, ma sei la figlia di’. – ha raccontato la Clerici – Lei all’inizio ha incassato, perché ho visto che un po’ ci ha sofferto. Ma poi è riuscita a ribaltare la situazione, alla fine della terza media ho visto che chi prima la denigrava poi gli portava la merenda, è riuscita a portarlo della sua parte”.

Antonella Clerici, madrina perfetta. Voto 8

E a proposito di Antonella Clerici, non è facile gestire genitori e bambini ma la conduttrice ci riesce alla perfezione. Come una fata turchina che sa prendersi amorevolmente cura dei più piccoli e delle loro famiglie. Dolcezza, pazienza e grande umanità sono i punti forti di Antonellina, che riesce a condurre il talent show con garbo ed eleganza, senza essere mai troppo ingombrante. Bello il gesto fatto per Livia, la bambina appassionata di Alberto Angela che non è stata scelta da nessun giurato. Dopo la sua performance la Clerici ha chiesto alla vivace siciliana di affiancarla nelle prossime puntate come valletta.

Fonte: Getty Images

Giuria perfetta, Clementino mattatore dello show. Voto 9

Clementino si conferma il vero mattatore di The Voice Kids. Esuberante, spumeggiante, sempre con la battuta pronta. Simpaticamente logorroico. Una sferzata di allegria che rende lo spettacolo più movimentato. In coppia con Gigi D’Alessio rende ancora tutto più ritmato.

Già iconica la battuta del musicista napoletano: “Io nei momenti off faccio figli”, ha confidato con ironia riferendosi alla recente nascita della sua sesta figlia. Anche se, a dire il vero, tutta la giuria formata appunto da Gigi, Clementino, Arisa e la Bertè funziona alla grande: è ben amalgamata, compatta, affiatata. Si punzecchiano gli uni con gli altri ma in modo verace, senza alcun astio o invidia. Un vero spasso tutto da ammirare.