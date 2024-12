Antonella Clerici presenta la finale di "The Voice Kids": chi vincerà tra i talenti rimasti in gara con i quattro coach

Fonte: IPA Antonella Clerici

Stasera, venerdì 20 dicembre 2024, si alza il sipario sull’attesissima finale di The Voice Kids, in onda alle 21.30 su Rai 1. Siamo arrivati al culmine di un viaggio emozionante iniziato mesi fa, dove giovani talenti tra i sette e i quattordici anni hanno dato prova delle loro straordinarie capacità vocali e della loro passione per la musica. La terza edizione del programma si conclude con la magia delle feste, in cui il talento e l’emozione saranno protagonisti assoluti.

The Voice Kids, le anticipazioni della finale del 20 dicembre

Antonella Clerici, volto familiare e amatissimo della televisione italiana, condurrà la finalissima con la sua consueta sensibilità, tratto che la contraddistingue da sempre. Accanto a lei, i quattro coach, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, che hanno accompagnato i giovani cantanti in questo straordinario percorso artistico. Seduti sulle loro poltrone rosse, i coach si preparano ad affrontare una puntata fatta di scelte difficili, mentre i loro giovani protetti si esibiranno in performance pensate per mettere in luce il meglio del loro talento.

La serata si aprirà con dodici esibizioni, ognuna delle quali rappresenta il frutto di mesi di lavoro, crescita e dedizione. Ogni coach ha portato in finale tre talenti, per un totale di dodici concorrenti che si sfideranno sul palco. Ciascuna performance, caratterizzata da arrangiamenti unici e da una vasta gamma di generi musicali, non sarà solo un momento di intrattenimento, ma anche l’occasione per i giovani artisti di mostrare quanto siano maturati e pronti a convincere il pubblico.

Tra i momenti più attesi della serata, vi è sicuramente la scelta del Super finalista da parte di ogni coach. Dopo aver ascoltato tutte le esibizioni, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa dovranno prendere una decisione difficile: selezionare un solo concorrente del proprio team per rappresentarlo nella fase conclusiva dello show. I quattro Super finalisti, dunque, avranno l’opportunità di esibirsi ancora una volta con un brano scelto personalmente, un momento cruciale che permetterà loro di mettere in evidenza la propria personalità artistica e conquistare il pubblico.

I finalisti

Il percorso di selezione che ha portato a questa serata è stato rigoroso e coinvolgente. Ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia hanno avuto l’opportunità di esprimere il loro talento, affrontando le fasi di audizione e le successive sfide con determinazione e coraggio. Ogni esibizione è stata un’occasione per raccontare una storia, per emozionare e per stupire, sotto lo sguardo attento dei coach, che hanno lavorato per valorizzare al massimo il potenziale di ciascun concorrente.

Team Loredana Bertè

Carol Cadeo (10 anni)

Gabriel Jimenez Martinez (12 anni)

Melissa Memeti (13 anni)

Team Gigi D’Alessio

Francesco Maugeri (12 anni)

Sofia Menegatto (13 anni)

Team Clementino

Riccardo Callegari (12 anni)

Leonardo Giovannangeli

Benedetta Muneglia (13 anni)

Team Arisa

Alessio Di Stefano (12 anni)

Niccolò Franceschini (14 anni)

Annamaria Mihalache (11 anni)

La fase conclusiva della serata sarà interamente dedicata ai quattro Super finalisti, che si sfideranno in un duello musicale carico di adrenalina ed emozione. La scelta del vincitore sarà nelle mani del pubblico presente in studio, che avrà l’arduo compito di decretare chi tra i finalisti meriti di alzare il trofeo e di entrare nell’albo d’oro di The Voice Kids.

Per chi non potrà seguire la serata davanti alla tv, la finale sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay, offrendo così l’opportunità di godere dello spettacolo ovunque ci si trovi. Inoltre, gli episodi precedenti sono disponibili on demand, permettendo a chiunque di rivivere le emozioni di questa edizione.