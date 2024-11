Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta provando a voltare pagina. L’imprenditrice digitale, reduce dalla separazione da Fedez, ha deciso di immergersi nell’atmosfera natalizia insieme ai suoi figli, Leone e Vittoria, ai Giardini pubblici Indro Montanelli di Porta Venezia, a Milano. La passeggiata, che la vede tornare finalmente serena dopo mesi difficilissimi sia sotto il profilo professionale che quello professionale, è stata accompagnata dalla loro babysitter e da un servizio di sicurezza composto da cinque bodyguard. Con loro anche Giovanni Tronchetti Provera, erede dell’impero Pirelli, con il quale avrebbe iniziato una fitta frequentazione.

Chiara Ferragni con Tronchetti Provera: Natale arriva prima

Gli scatti pubblicati da Chi raccontano di una relazione che, seppur ancora non ufficializzata, sembra essere in fase di consolidamento, ma c’è già stato un primo bacio in pubblico. Insieme, hanno trascorso un weekend romantico sulla neve, dove la coppia è stata sorpresa in atteggiamenti affettuosi. Poi, sono stati avvistati a Villa d’Este, uno dei luoghi più esclusivi del Lago di Como.

Ora, i due si mostrano sempre più frequentemente in contesti familiari, come dimostrano le foto al bowling di Milanofiori, dove hanno trascorso del tempo con i rispettivi figli che si sono divertiti insieme in un pomeriggio organizzato proprio per loro e in vista del Natale, che in casa Ferragni sembra quindi essere anticipato. La sintonia tra i due sembra crescere, anche grazie al fatto che i bambini sono certamente una priorità condivisa. Ferragni mantiene comunque un rigoroso silenzio sulla sua vita sentimentale e soprattutto sui social, che non usa per la sua vita privata, preferendo non alimentare speculazioni o commenti.

La separazione da Fedez

Il presunto legame tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera giunge in un momento delicato per l’imprenditrice digitale, segnata dalla separazione dal rapper Fedez, suo marito dal 2018. Dopo aver formato una delle coppie più seguite in Italia, la loro relazione è arrivata rapidamente a un punto di rottura. La crisi tra i due era emersa durante l’inizio del 2023, quando alcune tensioni erano diventate evidenti anche sui social e durante le apparizioni pubbliche.

Nonostante i tentativi di riconciliazione, culminati in gesti pubblici e dichiarazioni d’amore, i Ferragnez non sono riusciti a superare le divergenze. Chiara Ferragni e Fedez, genitori di Leone e Vittoria, hanno scelto la strada della separazione mantenendo però un rapporto civile per il bene dei figli, che per entrambi rappresentano tutto. Al momento, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma entrambi continuano a condividere momenti con i bambini sui loro profili social, mostrando un impegno costante verso la genitorialità che hanno deciso di portare avanti con l’affidamento congiunto dei piccoli.

Il Natale di Chiara Ferragni

Con le Feste alle porte, Chiara Ferragni sembra pronta a lasciarsi alle spalle i momenti difficili per concentrarsi su una nuova fase della sua vita che prevede anche un amore che non avrebbe immaginato. Le passeggiate con i figli, le visite ai mercatini natalizi e la presenza di Giovanni Tronchetti Provera sembrano indicare un desiderio di ritrovare serenità e stabilità.

L’atmosfera magica delle festività potrebbe essere il contesto ideale per consolidare questa nuova frequentazione, anche se Chiara continua a mantenere riserbo e discrezione, evitando di ufficializzare qualsiasi relazione viste le ferite del passato che ancora non si sono rimarginate del tutto.