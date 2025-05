Chiara Ferragni e Tronchetti Provera di nuovo lontani: “Ormai sono separati”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sarebbero di nuovo separati e lontani. Dopo la crisi superata nelle scorse settimane, fra l’imprenditore e l’influencer sarebbe calato ancora una volta il gelo.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera in crisi

La crisi, secondo quanto rivela Gabriele Parpiglia, sarebbe nata a causa della pressione mediatica subita dalla coppia. A quanto pare l’imprenditore non sopporterebbe più “la pressione dei paparazzi a “comando””.

Proprio per questo la coppia si sarebbe separata in occasione del Primo Maggio. Chiara Ferragni infatti è apparsa a Cremona e a Lucca, con amici e familiari, mentre Giovanni Tronchetti Provera ha passato la giornata a Pontida, in una villa di alcuni amici.

I due dunque avrebbero scelto di allontanarsi ancora una volta e la separazione ora sarebbe quasi ufficiale. A dimostrare la scelta di separarsi sempre di più sarebbero anche altri indizi. Come ben sappiamo Chiara Ferragni, dopo un lungo iter, è diventata la proprietaria della sua società al 99%.

Un grande traguardo per l’imprenditrice che ha festeggiato questo momento sui social, senza però ricevere nessun messaggio di vicinanza dal fidanzato, come fa notare lo stesso Gabriele Parpiglia nella sua newsletter.

“Non ha dato un cenno di abbraccio virtuale: un cuore, un mazzo di rose, una cena insieme… niente di niente – spiega -. E poi il Primo Maggio, dopo una data imprenditoriale così importante, trascorsa da separati, nuovamente, ancora e ancora”.

Dietro la lontananza fra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera ci sarebbero le paparazzate organizzate dall’influencer per smentire la crisi.

La crisi fra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Dopo l’addio a Fedez e gli scandali legati alla separazione, con le rivelazioni di Fabrizio Corona su Angelica Montini, Chiara Ferragni sembrava aver trovato la felicità accanto a Giovanni Tronchetti Provera.

Imprenditore di successo e uomo d’affari, Tronchetti Provera ha sempre vissuto con estrema discrezione la storia con Chiara. La coppia è stata paparazzata spesso fra viaggi in montagna o passeggiate in motorino, mostrando grande affiatamento.

Dietro i sorrisi però si nasconderebbero continui litigi e tensioni causati dall’esposizione mediatica di Chiara Ferragni. La vita dell’influencer d’altronde è stata per anni sotto i riflettori, proprio per questo ora farebbe difficoltà a tenere privata la sua storia d’amore.

Solo qualche settimana fa si era parlato dell’ennesima lite e di una Chiara che era apparsa tesa e provata, mentre parlava in lacrime al telefono. In seguito Tronchetti Provera e la Ferragni si erano ritrovati, incontrandosi in un pranzo in cui si erano riappacificati.

Il chiarimento però non sarebbe bastato a cancellare i dubbi dell’imprenditore. Dietro le continue tensioni fra i due ci sarebbe anche lo zampino della famiglia di Tronchetti Provera. In particolare Cecilia Pirelli, la madre del rampollo, sarebbe da sempre contraria alla relazione e avrebbe addirittura dato dei veti alla coppia.

A Chiara Ferragni sarebbe proibito postare foto con Tronchetti Provera su Instagram, soggiornare nelle ville che appartengono alla famiglia di lui o pubblicare qualsiasi immagine che possa in qualche modo svelare il privato del rampollo e dei suoi parenti.