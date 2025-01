La famiglia Ferragni si allarga, “quella incinta non è Chiara”. Il retroscena

Fonte: IPA Chiara Ferragni con le sorelle Francesca e Valentina e la madre Marina Di Guardo

Chiara Ferragni ancora al centro della cronaca rosa. Per settimane si è parlato di una gravidanza dell’ex moglie di Fedez, oggi legata al manager Giovanni Tronchetti Provera. Dopo un lungo silenzio, la diretta interessata ha smentito ma in realtà sembra proprio che la cicogna farà presto tappa a casa Ferragni. Solo che quella in dolce attesa non è l’influencer ed imprenditrice digitale ma, a quanto pare, sua sorella minore Francesca.

La sorella di Chiara Ferragni è incinta?

A lanciare lo scoop il giornalista Gabriele Parpiglia su RTL 102.5: pare che Francesca Ferragni, sorella della più nota Chiara, sia incinta. Questo spiegherebbe il motivo della recente visita della bionda infuencer alla clinica Mangiagalli di Milano dove nel 2021 ha partorito la piccola Vittoria, nata dal matrimonio poi naufragato con Fedez. Probabile che Chiara abbia accompagnato Francesca per una visita di routine, del resto le due sono da sempre molto legate. Per ora né una conferma né una smentita.

Ma qualche giorno fa c’era anche chi insinuava sui social una possibile gravidanza di Veronica Ferraro, la migliore amica di Chiara Ferragni che lo scorso settembre è convolata a nozze per la seconda volta con il musicista, compositore e produttore musicale Davide Simonetta. In passato Veronica, anche lei influencer, ha parlato dei suoi problemi di fertilità: “Ho iniziato il percorso di stimolazione ovarica e successivamente, dopo il matrimonio, porteremo a termine (speriamo con buoni risultati!) la Fivet (fecondazione in vitro)”.

Dunque, la faccenda è ancora poco chiara ma una cosa appare certa: molto probabilmente e in entrambi i casi Chiara Ferragni potrebbe diventare presto di nuovo zia, dopo la nascita di Edoardo avvenuta tre anni fa. Intanto si gode il momento magico che sta vivendo accanto a Giovanni Tronchetti Provera, l’uomo che le ha ridato il sorriso e la serenità dopo la separazione da Fedez.

Per amore del manager, però, l’influencer ha scelto di mantenere un basso profilo, come imposto dalla famiglia Tronchetti Provera che, da sempre molto riservata e discreta, vuole tenersi alla larga da ogni tipo di scandalo o polemica.

Chi è Francesca Ferragni

Francesca Ferragni è la seconda delle tre sorelle Ferragni: classe 1989 (dunque più piccola di Chiara di due anni), ha seguito le orme di suo padre diventando dentista. È felicemente sposata con Riccardo Nicoletti, al quale ha giurato amore eterno dopo un decennio insieme. Lui è un musicista, grande appassionato di chitarra sin da quando era giovanissimo. I due si sono conosciuti su MySpace e non si sono più lasciati.

Nel 2022 hanno allargato la famiglia con l’arrivo del piccolo Edoardo, rendendo così Chiara Ferragni zia per la prima volta. Il matrimonio è stato celebrato nel settembre 2023 al Castello di Rivalta: Chiara e l’altra sorella Valentina Ferragni sono state le damigelle della sposa. La più grande delle sorelle Ferragni ha inoltre letto un discorso commovente ed emozionante. Leone e Vittoria, i figli dei Ferragnez, hanno invece portato le fedi.

L’altra sorella minore di Chiara Ferragni, Valentina, è pure lei un’influencer. Classe 1992, è legata da un paio d’anni al giovane modello Matteo Napoletano, dopo aver detto addio al fidanzato storico Luca Vezil.