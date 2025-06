Chiara Ferragni, weekend sul lago di Como al femminile: il costume “doppio” per la gita speciale

IPA Chiara Ferragni

Le vacanze estive sono ufficialmente iniziate e molti vip, per cercare di ritagliarsi una pausa rigenerante e fuggire dal caldo della città, partono per mete da sogno insieme alle persone che amano.

Non è da meno Chiara Ferragni che, insieme a mamma e sorelle, ha scelto di regalarsi un weekend in uno dei suoi posti preferiti: il lago di Como.

Chiara Ferragni bellissima a Como con il bikini doppio

Sole, caldo e voglia di tuffarsi in piscina, magari in una delle mete lacustri più esclusive del nord Italia. Chiara Ferragni, inizia l’estate con un weekend fuori porta in una delle mete che, da sempre, ha raccontato come una delle sue preferite: il lago di Como.

Nessuna tappa a quella che è stata la sua casa vista lago con Fedez, ma un soggiorno al suo amato Grand Hotel Tremezzo in cui ha potuto aprire la stagione in completo relax con bagni in piscina, pranzi all’aria aperta e tintarella sotto i caldi raggi del sole di giugno.

Ma il vero tocco di stile arriva con un bellissimo costume indossato dall’imprenditrice digitale: nelle storie e in un post condiviso su Instagram, Chiara ha sfoggiato un bikini “doppio” dal design mozzafiato.

Il costume, nei toni del bianco e del nero, è composto da un triangolo scorrevole completamente personalizzabile grazie alle spalline e da una parte inferiore sovrapposta. Un bikini in “quattro pezzi” che potrebbe davvero diventare il must dell’estate 2025.

Chiara Ferragni, weekend al lago tutto al femminile

Costume a parte, a rendere davvero speciale la gita comasca di Chiara è stata la compagnia: l’influencer è infatti partita insieme a parte della sua famiglia in un weekend che pare essere stato (bambini a parte) tutto al femminile.

Insieme a lei, mamma Marina Di Guardo, Valentina Ferragni e, ovviamente, Francesca Ferragni. Tra le cose da festeggiare, per il bellissimo quartetto, il compleanno di Edoardo, figlio di Francesca e Riccardo Nicoletti, ma anche l’attesa per l’arrivo della piccola bambina della coppia che, a breve, renderà Chiara e Valentina zie ancora una volta.

Una pausa insieme alle persone che ama per festeggiare, rilassarsi e vivere qualche ora di decompressione dopo settimane intense, segnate da grandi cambiamenti personali e professionali. Chiara è infatti diventata da poco azionista di maggioranza del suo brand, segnando un passaggio importante verso un controllo, e una responsabilità, ancora più diretta sulla sua carriera imprenditoriale.

Nel frattempo, continua a fronteggiare le conseguenze legali e mediatiche nate e trainate dal cosiddetto Pandoro-Gate, una vicenda che, nonostante siano passati mesi, mantiene alta l’attenzione su di lei e sul suo ruolo pubblico. E, mentre prova a rimettere ordine nel lavoro, anche la sua vita privata sembra aver preso una nuova direzione: secondo molti, Chiara sarebbe tornata ufficialmente single.

E in un momento in cui tanti punti della sua vita sono ancora in cambiamento, Chiara ha scelto di staccare per un attimo: per ritrovarsi, riorganizzare le priorità e forse anche solo respirare un po’. Un weekend accanto a quelle donne su cui può sempre contare, una costante preziosa quando si parla di sfide e nuove direzioni. E il lago di Como, da sempre uno dei suoi luoghi del cuore, è sembrato il punto perfetto da cui ripartire.