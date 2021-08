Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco torna a scuola: la dedica su Instagram

editato in: da

Elisabetta Gregoraci, bikini e look dell’estate su Instagram

Dopo un’estate all’insegna del relax e della famiglia, anche per Elisabetta Gregoraci è arrivato il momento di tornare alla vita quotidiana, così come per suo figlio Nathan alle prese con il rientro a scuola.

La conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso su Instagram alcuni scatti del primo giorno di lezione del suo pupillo, che lei stessa ha voluto accompagnare.

“In bocca al lupo amore mio per questo nuovo anno scolastico!! Impegnati e non perdere mai la voglia di sorridere e imparare, la tua mamma”, ha scritto nella didascalia che accompagna le foto.

Abito floreale con gonna sopra il ginocchio e ciabattine senape, Elisabetta ha sempre uno stile impeccabile e anche in questa giornata di ritorno alla routine non è stata da meno. Nathan invece indossa una polo blu e dei bermuda e sembra somigliare sempre di più al papà Flavio, pur avendo gli occhi intensi della mamma.

E il rapporto dei suoi genitori è stato ancora al centro dei gossip di questa infuocata estate, che ha visto la Gregoraci e Briatore trascorrere diverso tempo insieme tra Costa Smeralda, Sicilia e Campania. Sono tanti gli scatti condivisi dalla ex coppia insieme al figlio, tra una gita in barca, un bagno al mare e una passeggiata pomeridiana. E proprio per questo motivo la complicità mostrata da Eli e Flavio è apparsa fin troppo marcata, al punto da riaccendere le speranze in un ritorno di fiamma.

Dalle pagine di Oggi, però, la showgirl smentisce categoricamente l’ipotesi che tra lei e l’ex marito possa riaccendersi la passione: “Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima e di reciproco rispetto, ma nulla di più”, ha detto.

I due sono stati sposati per circa dieci anni, sino all’addio, arrivato nel 2017. Tra loro, però, non c’è mai stato un vero e proprio distacco: entrambi vivono a Montecarlo, a pochi metri di distanza l’uno dall’altra ed entrambi non hanno più avuto relazioni stabili dopo il divorzio.

Elisabetta ha vissuto una breve storia d’amore con Francesco Bettuzzi, terminata la quale ha rifiutato diversi corteggiatori: da Pierpaolo Pretelli, conosciuto al GF Vip a Stefano Coletti, giovane pilota di Montecarlo, sino a Francesco Zangrillo.