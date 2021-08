Elisabetta Gregoraci felice con Flavio Briatore: l’amore in uno scatto

C'è tutto l'amore di Elisabetta Gregoraci - quello per il figlio e per l'ex marito - in uno scatto pubblicato su Instagram da Flavio Briatore. La showgirl e l'imprenditore stanno trascorrendo insieme le vacanze, fra gite in barca e tuffi in acque cristalline. La foto ha riacceso, ancora una volta, i riflettori sul rapporto fra Flavio ed Elisabetta che, nonostante l'addio, sembrano più uniti che mai.

Nel 2017 la coppia si è separata, dopo circa dieci anni d'amore e la nascita di un figlio. Proprio per amore di Nathan Falco, Briatore e la Gregoraci avrebbero deciso di rimanere in buoni rapporti, tanto da abitare in case vicinissime una all'altra e trascorrere le ferie estive insieme. "Vacanze in famiglia", ha scritto l'imprenditore, pubblicando su Instagram una foto in cui è in barca con l'ex moglie e il figlio. Tutti e tre sono abbronzati, felici e sorridenti.

Un'immagine che, per tanti follower, sarebbe la prova che il sentimento fra Elisabetta e Flavio non si è mai spento e che il legame fra gli ex è ancora molto forte. Di certo il rapporto fra i due è davvero speciale e dopo il divorzio entrambi hanno deciso di tenersi lontani dai gossip. La Gregoraci ha vissuto una breve love story con Francesco Bettuzzi terminata, a detta dell'imprenditore, per via della presenza ingombrante di Briatore. E se Flavio si è concentrato solo sul lavoro, Elisabetta ha respinto tutti i corteggiatori - da Pierpaolo Pretelli a Stefano Coletti - cancellando qualsiasi possibilità di una relazione futura.

E a vederla sorridente e splendida insieme all'ex marito è impossibile non pensare che l'amore per Briatore ci sia ancora. Forse trasformato in qualcosa di diverso dal passato, ma sempre presente. "È un amore meraviglioso - aveva raccontato qualche tempo fa Elisabetta, parlando con Mara Venier del legame con l'ex marito -. Noi siamo stati insieme 13 anni. Abbiamo un bambino stupendo. Ci siamo lasciati da quattro, ma siamo una coppia anomala. Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Passiamo tanto tempo insieme, ci vogliamo bene, lo facciamo anche per Nathan [...] Il fatto che siamo ancora una famiglia e ci vogliamo bene, credo sia un esempio per molti genitori separati".