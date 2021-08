Elisabetta Gregoraci e Briatore sempre più complici: lei svela cosa sta accadendo

editato in: da

Elisabetta Gregoraci torna a parlare del rapporto con Flavio Briatore e della complicità sempre più forte fra gli ex coniugi. I due sono stati sposati per circa dieci anni, sino all’addio, arrivato nel 2017. Il divorzio però non ha cambiato il legame fra la conduttrice e l’imprenditore che oggi sembrano più uniti che mai.

Lo dimostrano gli ultimi scatti, pubblicati su Instagram, che li ritraggono in barca, felici e sorridenti, insieme al figlio Nathan Falco. “Vacanze in famiglia”, ha commentato Briatore, che ha postato la foto. A raccontare l’intesa fortissima fra gli ex però ci sono anche alcune immagini apparse sul settimanale Oggi in cui Elisabetta e Flavio si rilassano in barca, fra sguardi complici e risate. Con loro non c’è il figlio Nathan, segno che gli ex hanno scelto di trascorrere del tempo insieme nonostante la sua assenza.

Le immagini hanno riacceso immediatamente i gossip riguardo un possibile ritorno di fiamma. A svelare cosa sta accadendo però è stata la stessa Elisabetta che, raggiunta dal settimanale, ha parlato del rapporto con l’ex marito: “Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima e di reciproco rispetto, ma nulla di più”, ha spiegato. La Gregoraci ha dunque smentito la possibilità che sia tornato l’amore con l’ex marito, sottolineando come fra i due ci sia solo un grande affetto.

Di fatto però dopo la fine del matrimonio gli ex non si sono mai allontanati del tutto. Elisabetta ha vissuto una breve storia d’amore con Francesco Bettuzzi, in seguito ha rifiutato diversi corteggiatori. Da Pierpaolo Pretelli, conosciuto al GF Vip a Stefano Coletti, giovane pilota di Montecarlo, sino a Francesco Zangrillo. Oggi la Gregoraci sembra concentrata soprattutto sulla carriera. Reduce dal successo di Battiti Live, la conduttrice si sta godendo un’estate all’insegna del relax insieme a Briatore e al figlio Nathan Falco. Proprio per amore dell’undicenne l’imprenditore e la presentatrice sarebbero rimasti in ottimi rapporti, trascorrendo le vacanze e le feste insieme. “Devo dire che sono molto felice di come sta crescendo nostro figlio – aveva confidato qualche tempo fa parlando di Nathan Falco – e di come, assieme, lo stiamo educando”.