“Battiti Live”, Elisabetta Gregoraci opta per il verde: lo spacco è vertiginoso

Fonte: IPA Premiere di “Top Gun: Maverick”, outfit audaci (Gregoraci nude look)

Giro di boa per Battiti Live, giunto al suo terzo appuntamento di questa estate rovente. Lo show musicale itinerante continua a rivelarsi un incredibile successo, e gran parte del merito è senza dubbio di Elisabetta Gregoraci. Divertente, ironica (e autoironica), bellissima: ogni volta che sale sul palco è semplicemente travolgente. Stavolta è riuscita persino a stupirci con un look audace che ha inevitabilmente catturato l’attenzione del pubblico.

Elisabetta Gregoraci, il look sensuale

Bella come una dea, Elisabetta Gregoraci è la regina dell’estate: il suo Battiti Live è un appuntamento imperdibile della stagione più calda, e quando è lei a salire sul palco porta con sé una sferzata di energia e vitalità incredibili. Per non parlare dei suoi look, uno più incantevole dell’altro. Se per le prime due serate aveva scelto un miniabito giallo da favola e un vestitino ultracorto con dettagli gioiello (ispirato a Belen Rodriguez), stavolta ha optato per qualcosa di più elegante. Ma sempre senza rinunciare ad un tocco di sensualità.

Per la terza serata di Battiti, la bella conduttrice calabrese ha sfoggiato un abito lungo di un brillante color verde, che risplende sotto le luci dei riflettori. Magnifico sin nei minimi dettagli, il vestito è stretto in vita da una fascia che sottolinea la sua silhouette perfetta e ha una scollatura a V che la Gregoraci ha impreziosito con un meraviglioso collier d’oro. La gonna scende sino ai suoi piedi con un corto strascico, in un tripudio di veli che svolazzano ad ogni alito di vento. E lo sguardo non può che essere attirato dal doppio spacco vertiginoso, che rende l’abito più morbido – oltre che assolutamente molto audace.

Elisabetta Gregoraci è splendida, con il suo sorriso radioso e un look da favola. Ai piedi, ha indossato un paio di sandali dal tacco a spillo altissimo, che aveva pensato di togliere durante la serata. Non è una novità: lo aveva già fatto qualche settimana fa, rompendo ogni dress code e salendo sul palco a piedi nudi per godersi la magica atmosfera di Battiti a suon di danza, finalmente libera dalla preoccupazione di cadere da stiletti troppo alti.

Elisabetta Gregoraci, il successo di Battiti Live

Dopo tante edizioni di successo, Elisabetta Gregoraci è tornata ancora una volta alla conduzione di Battiti Live – accanto ad Alan Palmieri. Le prime due serate l’hanno vista impegnata nella magnifica cornice di Bari, ma come da tradizione lo show si è finalmente spostato presso l’incantevole Gallipoli, in un breve tour della Puglia più affascinante da scoprire seguendo la scia della musica. Questa edizione si concluderà il prossimo 10 luglio a Trani, ma tutti gli appuntamenti devono ancora andare in onda su Italia 1: le emozioni saranno enormi.

Tantissimi sono gli artisti che si stanno susseguendo sul palco di Battiti, portando con loro ore di puro intrattenimento e la colonna sonora delle nostre vacanze. Da mostri sacri come Max Gazzè, Francesco Renga, Fedez e Malika Ayane a giovani artisti emersi da pochi anni sulla scena musicale italiana come Tananai, Aka7even, LDA, Alex, Sissi e Albe (quasi tutti provenienti dalla scuderia di Amici), il divertimento è assicurato.