Elisabetta Gregoraci a “Battiti Live”, il minidress rosa è ispirato a Belen

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

L’appuntamento più atteso dell’estate ha finalmente preso il via: Battiti Live ha già portato in scena due spettacoli strepitosi, guidati come sempre dalla splendida Elisabetta Gregoraci. Ormai da sei anni alla conduzione dello show musicale itinerante, è una vera e propria garanzia di successo. Con la sua allegria e una fresca spontaneità che la contraddistingue, è la perfetta padrona di casa. E i suoi look sono sempre un incanto.

Elisabetta Gregoraci, il minidress rosa

Dopo l’incredibile successo della serata d’apertura di Battiti Live, che si è tenuta sul lungomare Imperatore Augusto di Bari, non poteva che esserci un bis. La cittadina pugliese ha ospitato anche il secondo concerto, che ha visto il susseguirsi di tanti grandi artisti sul palco. Ma la vera regina è sempre lei: Elisabetta Gregoraci. Talentuosa alla conduzione, di una bellezza mozzafiato, semplicemente perfetta nell’intrattenere il pubblico. Non è difficile capire come mai continui, anno dopo anno, ad essere la prescelta per questo importante appuntamento musicale estivo.

A non passare inosservata, tra le sue tante doti, è la scelta di stile che ogni volta porta sul palco. Se nel corso della prima serata la Gregoraci ha sfoggiato un delizioso abitino giallo completamente in pizzo (abbinato a delle scarpe così alte che l’hanno spinta ad andare in scena persino a piedi nudi), stavolta ha puntato su un romantico rosa pastello di una tonalità molto chiara, che sotto le luci dei riflettori sembrava virare al bianco. Il minidress ha lasciato tutti a bocca aperta: cortissimo e con un ampio taglio all’altezza della scollatura, si intreccia sulla spalla in una striscia di tessuto lunga a sfiorarle le caviglie, un vero tocco d’eleganza.

Ma il dettaglio più sorprendente è il serpente di brillantini che si attorciglia lungo la scollatura, a dare luce e movimento al bellissimo vestito. Impossibile non ricordare il look di Belen Rodriguez dal quale la splendida Elisabetta ha probabilmente preso ispirazione: la showgirl argentina, durante una delle recenti puntate de Le Iene, aveva infatti indossato un miniabito nero con una lunga striscia di brillantini ad adornare lo scollo, in una morbida armonia di curve che somigliano molto a quelle di un serpente.

Elisabetta Gregoraci, il successo a Battiti Live

Il look che Elisabetta Gregoraci ha indossato sul palco di Battiti Live ha catturato subito la nostra attenzione. Bellissimo sin nei suoi più piccoli dettagli, sembra cucito su misura per la conduttrice calabrese, che lo ha sfoggiato mettendo in risalto la sua silhouette perfetta. Ma il segreto del suo successo non è solamente racchiuso nel suo fascino incredibile: la Gregoraci ha già dimostrato di sapere il fatto suo, quando si tratta di condurre. Alla sua sesta volta nel cast dello show itinerante, accanto ad Alan Palmieri, continua tuttavia ad essere sempre molto emozionata.

E ci sono ancora tre appuntamenti ad attenderla, in questa estate infuocata. Dividendosi tra Gallipoli e Trani, entrambe incantevoli località affacciate sul mare cristallino della Puglia, ci regalerà sorprese a non finire. E, naturalmente, tanta buona musica: sul palco di Battiti Live continueranno ad esibirsi alcuni degli artisti più amati dal pubblico, portando allegria e divertimento nelle nostre serate di fine giugno.