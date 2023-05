Estate 2023, i tormentoni più attesi (e torna Mengoni): le prime indiscrezioni

Va delineandosi il mosaico di tormentoni che domineranno la scena musicale nell’estate 2023, ormai alle porte. I grandi nomi della musica italiana sono pronti a contendersi lo scettro di “re e regine delle radio” e regalare agli italiani brani freschi, spumeggianti, estivi. Tantissime le collaborazione, per certi versi sorprendenti, in programma: Fedez, dopo il grande successo delle ultime estati, torna con un nuovo inedito (e anche quest’anno non sarà da solo). E ci sarà spazio anche per Marco Mengoni, ultimo vincitore di Sanremo.

Estate 2023 a suon di tormentoni: Fedez sorprende, torna Mengoni

L’estate degli italiani fa ormai rima con “tormentoni“. Quelle canzoni che dominano le radio nei mesi più caldi dell’anno, che fanno da sottofondo alle nostre estati, che ci accompagnano in spiaggia, nei locali, per le strade e nelle piazze. E che, soprattutto, ti entrano nella mente e difficilmente se ne vanno via, grazie ai loro ritornelli ipnotici e super orecchiabili. Anche il 2023 non farà eccezione e, in attesa di assaporare i primi giorni estivi, sono già emersi i primi nomi che ci regaleranno, anche quest’anno, un’estate tutta da cantare.

A riportare le prime indiscrezioni sui tormentoni 2023 è Davide Maggio, che negli ultimi giorni ha anticipato le prime grandi collaborazioni che dovremo aspettarci. Tornerà sicuramente Fedez, che ci ha ormai abituati a sorprendenti scelte musicali, dopo il successo di Mille con Orietta Berti e Achille Lauro e di La dolce vita con Tananai e Mara Sattei. Il rapper, questa volta, si affida ad Annalisa e agli Articolo 31, ritornando dunque a cantare al fianco dell’amico di sempre J-Ax.

Ma anche Marco Mengoni non starà a guardare. Dopo il successo al Festival di Sanremo 2023 con Due vite e l’imminente partecipazione all’Eurovision Song Contest in quel di Liverpool, il cantante è pronto a conquistare il suo pubblico con un nuovo brano. Un duetto, in particolare, che si preannuncia esplosivo e che lo vedrà al fianco di Elodie: saranno loro il re e la regina della prossima estate?

Collaborazioni inedite: non solo Marracash e Tananai

Ma, si sa, i tormentoni musicali sono numerosi ogni estate e si susseguono nelle radio a suon di pop, rap, latino e reggaeton. E sono anche lo spunto per testare collaborazioni inedite, come quella che vedrà protagonisti Marracash e Tananai. Il primo è uno dei rapper simbolo della scena italiana, il secondo è reduce dal quinto posto a Sanremo 2023 con la struggente Tango. Due universi a prima vista paralleli, pronti però a fondersi in un nuovo brano dal sapore estivo, che ci accompagnerà nei prossimi mesi.

E, parlando di collaborazioni inedite e pronte a toglierci il fiato, ce n’è un’altra, attesissima, alla quale sicuramente non rimarremo indifferenti. Un altro Big dell’ultimo Festival, Mr. Rain, duetterà con Sangiovanni in un singolo nuovo di zecca. Dopo il boom di Supereroi, il giovane cantante si affida all’ex allievo di Amici (che di tormentoni se ne intende, da Malibù a Farfalle) nel nuovo singolo La fine del mondo. Il brano, che uscirà il prossimo 12 maggio e che sicuramente ci accompagnerà per tutta l’estate, è stato presentato in anteprima, dal duo, sul palco di una tappa dell’attuale tour di Mr. Rain.

Voci che si fondono, universi che si incontrano, cuori pronti a esplodere di gioia e di musica: i tormentoni dell’estate 2023 scaldano i motori e si preparano a regalarci un’emozione dietro l’altra.