Chi è Dario Morello, il fidanzato di Serena Brancale

Pugile professionista, atleta e figura di riferimento nel panorama della boxe italiana, Dario Morello è un uomo che ha costruito la propria identità lontano dai riflettori dello spettacolo, conquistandoli solo di recente anche grazie alla relazione con la cantante Serena Brancale. Prima ancora di essere conosciuto come il suo compagno, Morello è un combattente nel senso più autentico del termine. Anni di allenamenti durissimi, sacrifici personali e una carriera sportiva segnata da titoli nazionali e internazionali lo hanno reso uno dei nomi più solidi del pugilato italiano contemporaneo.

Chi è Dario Morello, la carriera

Dario Morello nasce il 28 giugno 1993 a Cetraro, in provincia di Cosenza, e cresce in Calabria, una terra dove il legame con lo sport e con il valore della perseveranza è molto forte. È proprio durante l’adolescenza che si avvicina alla boxe, iniziando ad allenarsi in palestra con grande costanza. A soli 14 anni prende parte alle sue prime gare ufficiali, dimostrando fin da subito un carattere determinato e una spiccata predisposizione per il ring.

Nel 2008 arriva il primo grande risultato. Conquista un titolo italiano giovanile che lo proietta rapidamente tra le promesse del pugilato nazionale. Tra il 2009 e il 2010 entra a far parte della nazionale italiana di pugilato, esperienza che gli permette di confrontarsi con atleti di alto livello e di partecipare ai Mondiali Giovanili di Baku, nella categoria Youth. Questi anni sono fondamentali per la sua crescita tecnica e mentale, consolidando uno stile basato su resistenza, disciplina e lucidità tattica.

A 21 anni compie il grande passo e debutta come pugile professionista. Il passaggio al professionismo segna l’inizio di una carriera costruita con gradualità ma senza battute d’arresto. Nel 2017 conquista la cintura di Campione Italiano dei pesi welter, battendo il campione in carica e attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

Nel 2019 ottiene il titolo WBO Global, mentre nel 2022 vince la cintura UBO internazionale dei pesi medi, confermandosi come atleta competitivo anche sul piano europeo. Un altro momento chiave arriva nel dicembre 2023 quando vince il titolo WBC Mediterranean dei pesi medi, che riesce a difendere con successo nel corso del 2024. Nel maggio 2025 a Milano conquista anche il titolo italiano dei pesi medi, uno dei traguardi più importanti della sua carriera.

Nel mondo della boxe è conosciuto con il soprannome di Spartan, un nome che riflette perfettamente la sua mentalità: rigore, spirito di sacrificio e totale dedizione allo sport. Fuori dal ring, Morello è apprezzato anche per il suo profilo riservato e per il forte legame con le proprie radici.

L’amore di Serena Brancale e Dario Morello

La storia d’amore tra Dario Morello e Serena Brancale diventa pubblica nel 2024, quando la coppia inizia a mostrarsi insieme sui social e in occasioni pubbliche. Serena Brancale ha raccontato in più occasioni quanto questo rapporto rappresenti per lei un punto di equilibrio e serenità.

Nonostante provengano da mondi molto diversi – lui dalla boxe professionistica, lei dalla musica e dalla sperimentazione artistica – i due condividono valori comuni come il rispetto reciproco, la disciplina e la passione per il proprio lavoro. Serena ha descritto Dario come una persona presente, non possessiva e profondamente orgogliosa del suo percorso artistico, sottolineando come lui sia spesso il suo primo sostenitore. La coppia vive la relazione con discrezione, lontano dal gossip, ma senza nascondere la propria felicità.