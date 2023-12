Taylor Swift ha fatto molta strada per passare da cantante country alla popstar che conosciamo oggi. Con questo test, scopriamo insieme quale periodo della sua vita ci rispecchia di più

Fonte: Getty Images Taylor Swift

Siamo circondate da bellissime icone femminili che ogni giorno riescono a ispirarci trasmettendoci forza, senso di amicizia, determinazione e tanto stile. Una di queste è sicuramente Taylor Swift che, dopo aver iniziato la sua carriera musicale nel 2006 a soli 17 anni, si è rimboccata le maniche ed è diventata una popstar di fama internazionale. Perché l’amiamo? Non solo per la sua musica pazzesca, ma anche per il suo modo di affrontare la vita, la sua visione dell’amicizia e lo stile con cui affronta ogni situazione.

Le fasi del successo di Taylor Swift

La vita e musica di Taylor Swift si sono evolute nel corso degli anni, rispecchiando sempre le sue emozioni e le sue esperienze. Dai primi album giovani e giocosi, la cantante ha poi donato alla sua musica toni molto introspettivi, regalando al mondo una canzone per ogni fase della propria vita. Ora, Taylor è al suo massimo: è riuscita a scalare tutte le classifiche, ricevendo il riconoscimento di “più ascoltata dell’anno” nella classifica di Spotify Wrapped e celebrando il suo successo Eras Tour, uno spettacolo internazionale lungo più di tre ore che ripercorre tutta la sua carriera. Ciliegina sulla torta, la nomina del Times come persona dell’anno: “Una forza positiva in un mondo scosso da brutte notizie.”

Un riconoscimento incredibile, che ripaga Taylor Swift di tutti gli sforzi e il lavoro che, negli anni, passo dopo passo, l’hanno resa un esempio per tutte noi. Proprio così: ogni tappa della nostra vita, bella o brutta che sia, è un tassello importantissimo per arrivare ai nostri obiettivi, e Taylor Swift ne è la prova.

Test: Che periodo di Taylor Swift sei?

Che siate innamorare delle prime, energiche canzoni di Taylor Swift, di quelle più romantiche e malinconiche o delle ultime, più consapevoli e introspettive, una cosa è certa: ognuna di noi vive o ha vissuto un momento della vita in cui può aver provato le sue stesse emozioni. Avete mai pensato di scoprire in quale periodo della vita di Taylor Swift siete?

Il nostro quiz è l’occasione per scoprirlo. Rispondendo alle domande, scoprirete quale momento della vita della regina del pop rispecchia meglio la vostra personalità e il capitolo della vostra vita che state vivendo in questo momento. Che siano sfide, momenti di gioia sfrenata o sofferenza per un amore finito, esiste un momento vissuto da Taylor Swift adatto a tutte: scopriamoli insieme.