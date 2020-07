Stash, canzone su Instagram con sorpresa finale: rivelato il sesso del suo bambino

editato in: da

Una dedica speciale quella di Stash su Instagram, che ha intonato le note di un brano accompagnato dalla sua chitarra per svelare ai suoi followers il sesso del piccolo in arrivo: il frontman dei The Kolors aspetta una bambina.

Il cantante ha accompagnato il suo video scrivendo “Sentito il finale?”, per annunciare ai fan la sorpresa. Ovviamente è stato sommerso dai commenti: primo fra tutti quello di Wilma Facchinetti, che ha pubblicato dei cuoricini rosa, e ancora gli auguri di Monica Leofreddi e Anna Pettinelli, che ha scritto “Una bimba!!!!! Andiamo!!! Grande”.

Tantissime le felicitazioni dei fan, contentissimi per la notizia: e tra i commenti è già partito il toto nome della piccola di casa Fiordispino.

Stash aveva sorpreso tutti qualche mese fa in diretta televisiva, dando l’annuncio della gravidanza durante la puntata di Amici Speciali. Il cantante infatti è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata: lui e Giulia Belmonte hanno vissuto il loro amore lontano dai riflettori.

Per un lungo periodo il frontman dei The Kolors ha vissuto una love story con Carmen Fiorentino, finita dopo dieci anni d’amore. “Ho chiuso da poco la mia relazione con Carmen – aveva confessato qualche tempo fa a Grazia -. Ora ho bisogno di trovare il mio equilibrio e la musica è una buona strada. Ma non escludo niente, vivo alla giornata, le cose accadono quando meno te lo aspetti”.

Poi l’incontro con Giulia, ex concorrente di Miss Italia, star di Instagram e giornalista, che gli ha fatto ritrovare il sorriso: “Lei è una ragazza stupenda che sarà la madre di mio figlio. Siamo felici ma lo dico a bassa voce”, aveva detto parlando della sua compagna.

I due si sono conosciuti un anno fa ed è subito sbocciato l’amore. Oggi vivono a Milano, pronti per accogliere la loro piccola che arriverà in autunno.

Ai suoi fan su Instagram Stash aveva confessato: “Questo era uno dei miei desideri più grandi, un desiderio che non avevo mai esternato nemmeno ai miei amici o alla mia famiglia, perché quasi mi vergognavo. A dire il vero era una cosa che proprio mi vergognavo a dire, però a me stesso me lo ero ripetuto spesso, me lo sono voluto dire ed è diventato realtà”.