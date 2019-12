Lady Facchinetti svela il segreto della sua dieta

editato in: da

Wilma Helena Faissol, influencer ed ex modella brasiliana classe 1982, è la moglie di Francesco Facchinetti. I due, genitori di Leo e Liv, sono una coppia molto affiatata, che dimostra la propria complicità anche sui social, in particolare su Instagram.

La consorte del conduttore e imprenditore, che sul suddetto social è presente con il nick name @ladyfacchinetti, ha un fisico perfetto, che sembra non aver risentito in alcun modo delle tre gravidanze (prima dei figli avuti con Francesco Facchinetti, Wilma è diventata mamma di Charlotte, nata nel 2009 da un’altra relazione).

Qual è il suo segreto? Una dieta che non prevede l’assunzione di carne (a casa non mangia neppure quella di pollo), di latte vaccino e di quasi tutti i formaggi. Wilma Facchinetti, parlando nelle stories di Instagram della dieta che segue, ha dichiarato di amare frutta, verdura, noci, legumi e cereali.

Nel corso delle stories dedicate alle sue abitudini alimentari, la donna che nel 2014 ha sposato Francesco Facchinetti ha sottolineato un aspetto molto importante, facendo presente che, nel momento in cui si capisce di cosa ha bisogno il proprio corpo, certi alimenti esercitano molta meno attrazione.

Per sfoggiare il fisico mozzafiato che mostra a pochi anni dal giro di boa degli anta, la moglie dell’ex conduttore di X Factor si impegna indubbiamente, senza però farsi mancare qualche sfizio. Wilma Faissol (in Facchinetti) ha infatti dichiarato di seguire le regole alimentari sopra citate quando si trova a casa. Nelle situazioni in cui mangia fuori, si concede qualcosa di più senza sensi di colpa.

Quando consuma i pasti a casa, ribadiamo, le regole ci sono e sono anche molto chiare. Tra le altre è possibile citare l’eliminazione dei cibi trasformati a livello industriale e dello zucchero raffinato. Lady Facchinetti ha rivelato che tengono qualcosa da parte per gli ospiti, ma che non si ricorda neppure dove.

Per quanto riguarda la già ricordata eliminazione della carne, si tratta di un’abitudine che non rappresenta un sacrificio per la nuora di Roby Facchinetti. Wilma Faissol ha non a caso affermato di preferire il pesce e di essere abituata ad acquistarlo fresco. L’unica eccezione è il salmone confezionato non d’allevamento.