Amici Speciali, Stash: “Desideravo un figlio, ma mi vergognavo a dirlo”

Stash dei The Kolors si prepara a diventare papà e svela un retroscena toccante dopo l’annuncio ad Amici Speciali. Il cantante presto sarà padre, la compagnia Giulia Belmonte infatti è incinta del loro primo figlio. A svelarlo è stata Maria De Filippi che, nel corso della finale dello show, ha regalato a Stash un ciondolo per il piccolo in arrivo. Poco dopo sia il cantante che la giornalista hanno raccontato la loro gioia immensa su Instagram, mostrando anche l’ecografia.

Nelle Stories di Instagram, Stash si è confessato con i follower, svelando di aver sognato sempre di avere un figlio, ma di non averlo mai rivelato a nessuno. “Questo era uno dei miei desideri più grandi – ha spiegato il frontman dei The Kolors -, un desiderio che non avevo mai esternato nemmeno ai miei amici o alla mia famiglia, perché quasi mi vergognavo. A dire il vero era una cosa che proprio mi vergognavo a dire, però a me stesso me lo ero ripetuto spesso, me lo sono voluto dire ed è diventato realtà”. Poco dopo Stash ha mostrato un quadernino con la scritta: “Io voglio diventare papà”.

Dopo aver vissuto la loro love story lontano dai riflettori, Giulia Belmonte e Stash sono usciti allo scoperto. Il cantante ha pubblicato diversi scatti con la fidanzata incinta, senza nascondere la sua grande emozione. “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato – ha detto lui, mostrando l’ecografia su Instagram -, come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso! E penso che tutto quello che bisogna fare in questi momenti è fidarsi del proprio istinto e tuffarsi in un nuovo capitolo della propria vita. Quella vita a cui sono grato perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un momento come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!”.

“In quel momento non so esattamente se batteva più forte il tuo cuoricino o il mio – gli ha fatto eco la Belmonte, anche lei molto emozionata -. Avrei voluto fermare i tempo e restare a guardarti per ore: è tutto così magico e perfetto. Sei il frutto del nostro amore, della nostra felicità, che giorno dopo giorno cresce sempre di più. Tu starai bene dentro di me, ma io non vedo l’ora di abbracciarti!”.