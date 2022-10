Harry e Meghan non tornano in Inghilterra per Natale: “Rapporti vicini al fondo”

Fonte: GettyImages Meghan e Harry non torneranno nel regno Unito per Natale

Il primo Natale senza la Regina Elisabetta non vedrà la Royal Family riunita. È quanto trapela da fonti vicine alla coppia composta da Harry e Meghan che, a quanto pare, non torneranno in Inghilterra per Natale. E questa sarebbe un’ulteriore prova di come tra i duchi di Sussex e il resto della famiglia le cose non si siano sitemate e i rapporti siano ancora molto tesi.

Harry e Meghan, il Natale lontano dalla Royal Family (di nuovo)

Nemmeno quest’anno i Duchi di Sussex torneranno nel Regno Unito a Natale, a riportare la notizia è stato The Mirror che cita fonti vicine alle coppia, quando afferma che i rapporti sarebbero “vicini al fondo”. Per tale ragione, se dovesse arrivare un invito a passare il periodo delle feste natalizie insieme, Harry e Meghan sarebbero pronti a rifutare.

E questo non è il primo Natale che trascorrono lontani da quando si sono trasferiti negli Stati Uniti, ma – a differenza di quelli precedenti – questo sarà il primo dopo la morte della Regina Elisabetta. Le speranze, dunque, che la coppia si fosse riavvicinata alla Famiglia Reale dopo la morte della sovrana sembrerebbero essere andate in fumo. The Mirror, infatti, riporta che fonti hanno rivelato che i due “non hanno in programma” di tornare in Ingilterra.

A creare una frattura ancora più grande nel rapporto tra Harry e il resto della famiglia, potrebbe essere anche il tanto atteso libro di memorie. Secondo la fonte citata da The Mirror: “Questo libro potrebbe significare la fine per qualsiasi relazione che Harry vuole avere con la sua famiglia, è disperatamente triste”. Il volume, che si intitolerà Spare – Il Minore, è atteso sugli scaffali delle librerie per il 10 gennaio 2023 e la Penguin Random House lo ha presentato come “La storia straordinariamente personale ed emotivamente potente del principe Harry, il duca di Sussex”. Il libro sarà lungo 416 pagine e verrà tradotto in 16 lingue, uscendo in contemporanea in tutto il mondo.

A quanto pare la Royal Family sarebbe stata allertata del fatto che si tratta di un volume “critico per tutti e per tutto”.

Harry, la decisione di Re Carlo

Tra le ultime decisioni di Re Carlo che riguardano Harry, quella di prendere il suo posto (vacante da tempo) nel ruolo di Capitano Generale dei Royal Marines, che il figlio Harry aveva ricoperto a partire dal 2017, secondo una decisione della Regina Elisabetta. Un ruolo che il Duca di Sussex ha perso in occasione della Megxit. Infatti la Regina all’epoca, come ricostruisce il Daily Mail, avrebbe chiarito che Harry e Meghan non avrebbero potuto intreprendere una carriera commerciale mentre svolgevano compiti reali, decisione che aveva esplicitato una nota di Buckingham Palace del 2021: “A seguito di conversazioni con il Duca, la Regina ha scritto confermando che allontanandosi dal lavoro della famiglia reale non è possibile continuare con le responsabilità e i doveri che derivano da una vita di servizio pubblico”.

Da allora il ruolo è rimasto scoperto, fino alla decisione di Re Carlo di assumerlo in prima persona. Ma a quanto pare tra l’annuncio dell’uscita del libro e questa novità non ci sarebbe nessuna correlazione, infatti il discorso di Re Carlo sarebbe stato pianificato già da tempo.

I rapporti resterebbero comunque molto tesi, tanto da tenere lontani i Sussex anche per questo Natale.