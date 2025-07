Nonostante i tentativi di riconciliazione, la royal family non sembra propensa a riaccogliere i Duchi di Sussex e dietro questa decisione ci sarebbe anche il grande dolore di The Queen

Getty Images Regina Elisabetta, Meghan e Harry

Perdonare Harry e Meghan? Un’utopia. Un royal expert ha assicurato che ci sarà sempre un motivo per cui la famiglia reale inglese non sarà disposta a perdonare i Duchi di Sussex e questo motivo è legato all’amatissima Regina Elisabetta.

Perché Harry e Meghan Markle non saranno mai perdonati

Secondo un esperto reale, il Principe Harry e Meghan Markle hanno reso gli ultimi anni della Regina Elisabetta un “totale inferno”. Il Duca e la Duchessa del Sussex si sono clamorosamente dimessi dagli incarichi reali nel 2020 e hanno criticato pubblicamente la famiglia nella loro intervista a Oprah Winfrey del 2021.

Tutto è accaduto poco prima della scomparsa di Elizabeth, avvenuta all’età di 96 anni nel settembre 2022.

Intervenuto al programma e Royal Exclusive del Sun, l’autore e commentatore reale Phil Dampier ha ricordato quanto fosse importante per la defunta sovrana il concetto di eredità.

“Credo che abbia lavorato tutta la vita per garantire il successo della monarchia dopo di lei. E l’eredità era la cosa più importante per lei e, naturalmente, anche per il Commonwealth”, ha spiegato l’esperto.

“Deve essere stato assolutamente straziante per lei vedere cosa stava succedendo con il Principe Andrea e con Harry e Meghan che se ne andavano negli ultimi anni della sua vita”, ha aggiunto.

E ancora: “Affrontare tutto questo insieme alla morte del Principe Filippo (avvenuta nel 2021) credo che sia stato assolutamente straziante per lei”. Per questo, “probabilmente qualcosa che la gente non perdonerà a Harry e Meghan per averle reso gli ultimi anni un po’ infelici”.

Phil ha inoltre rimarcato che il motivo per cui la “pragmatica” Regina Elisabetta sarà stata così colpita emotivamente dalle azioni dei Sussex è dovuto al fatto che erano parenti stretti.

“È molto, molto dura, molto pragmatica. Ma penso che in fondo fosse una nonna e amasse moltissimo Harry. Credo che fossero molto legati”, ha rivelato.

Secondo Dempier poi, Elisabetta, “pensava che sarebbero stati fantastici come suoi ambasciatori in tutto il Commonwealth. E così sarebbero andati in giro per tutto il mondo. E hanno iniziato a farlo, e lei pensava che sarebbero stati assolutamente fantastici. Ma non credo proprio che lei [Meghan] abbia mai avuto intenzione di restare nella famiglia reale”.

Harry e Meghan Markle sempre più lontani dalla royal family

Dopo la Megxit e le accuse dei Sussex, prima nell’intervista a Oprah Winfrey, poi nel documentario Netflix e infine nel libro autobiografico, nulla è stato più lo stesso.

Gli ultimi sviluppi sembrano indicare che non ci sarà alcun cambiamento in futuro: nonostante il cancro di Re Carlo e quello di Kate Middleton, non c’è stato alcun riavvicinamento con Harry e Meghan.

Nell’ultimo periodo il Principe è tornato diverse volte nel Regno Unito senza però incontrare mai i suoi parenti. Di recente Carlo ha deciso di inserire il secondogenito nel piano del suo funerale ma William, pronto a ereditare il trono, non sembra propenso a scendere a compromessi con il fratello.

Il futuro sovrano sarebbe addirittura pronto a togliere i titoli reali ad Harry e Meghan e i loro figli, Archie e Lillibet, che stanno crescendo negli Stati Uniti senza alcun contatto con la famiglia paterna.