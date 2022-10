“Harry è patetico col suo libro”. E Re Carlo lo sostituisce come Capitano dei Royal Marines

Harry è stato definito “patetico” dopo che è stato svelato il titolo del suo nuovo libro di memorie che sarà pubblicato il 10 gennaio 2023. Il volume si chiama Spare-Il Minore con un chiaro riferimento al suo status all’interno della Famiglia Reale di eterno secondo: il figlio minore, il fratello minore, il minore in tutti i sensi. All’indomani del tanto atteso annuncio, suo padre Carlo lo ha sostituito togliendogli definitivamente il titolo di Capitano dei Royal Marines.

Cosa significa Spare, il titolo del nuovo libro di Harry

Molti commentatori reali hanno trovato davvero penoso il titolo del nuovo libro di Harry, Spare-Il Minore, che ovviamente si riferisce al suo senso di inferiorità rispetto al padre, oggi Re Carlo, e al fratello William anche lui destinato al trono, mentre il Duca del Sussex è sempre stato relegato a un ruolo di secondo piano, a vivere nell’ombra. È una vera e propria ossessione, commentano gli esperti, quella di Harry che in tutti questi anni non è riuscito ad andare avanti con la sua vita. La traduzione letterale di spare è ricambio, scorta e pare che sua madre Diana si riferisse a lui con questo termine.

Harry è patetico

Il Sun riporta le dichiarazioni di Ingrid Seward, caporedattore di Majesty Magazine: “Essere la riserva di qualcuno è ancora al centro dei pensieri di Harry e dopo tutti questi anni se ne sente ancora sminuito”. E prosegue: “È davvero un po’ patetico che non sia riuscito ad andare avanti. Diana lo chiamava il ricambio. Harry direbbe ‘Io sono la ruota di scorta, non devo comportarmi bene, posso fare quello che mi piace”.

Spare-Il Minore uscirà il 10 gennaio 2023, la pubblicazione è stata posticipata per perfezionare il testo. L’editore, la Penguin Random House, sostiene che il libro è “pieno di onestà cruda e incrollabile”. E in particolare i lettori troveranno toccante il racconto che Harry fa dei funerali di Diana, quando 12enne fu costretto a camminare con William dietro il feretro della madre davanti a milioni di persone, un’esperienza da cui non si è mai ripreso.

Il volume fa discutere anche perché va contro quella regola non scritta cui si attengono tutti i membri della Famiglia Reale di non lamentarsi mai e di non dare mai spiegazioni. Per questo il Palazzo è seriamente preoccupato del contenuto di queste memorie. Pare, stando a quanto scrive il Sun, che William abbia sentito Harry subito dopo l’annuncio dell’uscita del libro che cade il giorno dopo il 40esimo compleanno di Kate Middleton, nata il 9 gennaio 1982.

Carlo sostituisce Harry come Capitano Generale

Nel frattempo Carlo si affretta a destituire Harry e a spogliarlo degli ultimi titoli rimasti. Così ha deciso di sostituirlo in prima persona come Capitano Generale dei Royal Marines, un ruolo militare onorario detenuto dal Duca di Sussex prima della Megxit. Harry aveva ottenuto questo titolo nel 2017 dalla Regina Elisabetta, andando a prendere il posto di suo nonno Filippo. Nel 2020 però lo perdette dopo le dimissioni dalla Corte. Harry fu molto rattristato da questa rinuncia. E adesso con un nuovo atto di spregio, suo padre Carlo si assume personalmente quel titolo.

Nel discorso che il Re ha tenuto in occasione del 358° anniversario dei Royal Marines ha affermato: “È con il più grande piacere che assumo il ruolo di vostro Capitano Generale. Sono profondamente orgoglioso di seguire le orme di tanti membri della mia famiglia negli ultimi tre secoli e mezzo, i quali hanno ricoperto l’incarico con un profondo senso di ammirazione”. In effetti, anche per Harry è stato così, ma ha bruciato la sua occasione in appena tre anni e suo padre Carlo ha intenzione di risolvere il “problema Harry” nel modo più rapido e ferreo.