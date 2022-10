Re Carlo promuove Anna e Edoardo: la punizione per Andrea e Harry

Fonte: Getty Images Regina Elisabetta, l’ultimo viaggio con Anna, Andrea ed Edoardo

La salita al trono di Re Carlo sta portando immensi cambiamenti nell’organizzazione dell’istituzione della Corona: lui l’aveva sempre detto, avrebbe rivoluzionato tutto, e per questo, negli anni, era sorto il sospetto che Elisabetta II, superati ormai i 90 anni, non abdicasse in favore di suo figlio proprio per timore dei tanti cambiamenti. Ma ora è giunto il suo momento, e le prime faccende da sistemare riguardano proprio la sua stessa famiglia. Secondo le ultime indiscrezioni Carlo III è pronto ad affidare un importante incarico alla Principessa Anna e al Principe Edoardo, ancora una volta per tenere lontani Andrea e Harry.

La punizione di Carlo per Andrea e Harry

Ogni famiglia ha i suoi problemi, figuriamoci una che deve governare un regno. Sì, Re Carlo ha davvero tantissimo da fare (il cambio di guardia del Primo Ministro ha complicato ulteriormente la sua agenda), ma prima di tutto deve sistemare i conti in sospeso con i suoi parenti.

Ieri, su tutti i media inglesi, era rimbalzata la notizia della pressione su Carlo d’Inghilterra per modificare la Costituzione: in particolare, la Camera dei Lord, pare abbia richiesto al Sovrano un intervento sul Regency Act del 1937, che sancisce a chi spetta occuparsi delle mansioni del Re (o della Regina) in caso di impossibilità, per malattia o morte improvvisa.

Nonostante i Principi Andrea e Harry non abbiano più un ruolo pubblico, con questo atto, mantenendo ancora entrambi il titolo regale, potrebbero intervenire in questa eventualità: uno scenario che il Parlamento inglese non vorrebbe affatto, e pare che Carlo stia riflettendo su questa modifica, per privare entrambi di questa chance.

Non finisce qui: infatti, il Re starebbe valutando anche un’altra ipotesi, probabilmente per non toccare la Costituzione e non prendere provvedimenti troppo definitivi. Secondo un redattore del Daily Mirror, Russell Myers, Carlo avrebbe optato per una strada meno umiliante per il fratello e il figlio, ma che si presenta comunque come una punizione per entrambi: allungare la lista dei Consiglieri di Stato, in modo da rendere per loro improbabile un ruolo futuro nella Royal Family.

La promozione inaspettata per Anna e Edoardo

Dopo anni di fedele servizio all’amata madre, la Regina Elisabetta, per la Principessa Anna si sta aprendo una strada piena di riconoscimenti e un ruolo pubblico sempre più importante. Re Carlo ha permesso che prendesse in carico molte delle iniziative un tempo sostenute dalla Sovrana, e per i suoi solenni funerali ha avuto un ruolo di spicco.

Edoardo, dal canto suo, ha saputo restare in silenzio, quasi in ombra, negli ultimi vent’anni, lasciando che fosse sua moglie, Sophie di Wessex (la nuora preferita della Regina), a intraprendere sempre più iniziative a Corte. E questo ha fatto molto bene alla sua immagine: la Contessa è riuscita non solo a conquistare i sudditi, ma anche tutti a Palazzo.

Per questo, per Anna e Edoardo, è arrivato il momento di una promozione, inaspettata quanto meritata: sono loro i due nuovi Consiglieri di Stato scelti dal fratello maggiore, che dovrebbero essere ufficializzati nelle prossime settimane. Così, in caso di necessità spetterà a loro sostituire Carlo III.

Un modo pulito per il Re di giocare le sue carte, non lasciando nulla a Harry e Andrea, senza umiliarli con gesti plateali. Ma riusciranno l’austera Anna e il timidissimo Edoardo a conquistare i sudditi? I due esclusi saranno anche impopolari per la stampa, ma sono amatissimi dal popolo, dettaglio non da poco.

Il tempo ce lo dirà, ma non possono non tornaci alla mente le parole di Lady Diana, in questo momento di popolarità per la ex cognata: “Non posso parlare male di Anna, ma di certo non attraverserei la strada per prendere un caffè con lei” alludendo alla sua scarsa simpatia.