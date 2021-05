Barbara D’Urso, Domenica Live a rischio: l’indiscrezione

editato in: da

Barbara D’Urso: Michele Canfora, figli, programmi tv, età

In questo periodo è in via di definizione il nuovo palinsesto Mediaset, e la prossima stagione televisiva di Canale 5 potrebbe vedere molte novità. Secondo alcune indiscrezioni, Barbara D’Urso sarebbe in procinto di perdere uno dei suoi show di punta, Domenica Live.

A lanciare la notizia è Dagospia: a partire dal prossimo autunno, la trasmissione potrebbe non andare più in onda. Lo stesso destino sembrerebbe attendere anche Live – Non è la D’Urso, programma su cui la conduttrice ha puntato molto, in questa stagione che si è ormai conclusa. Stando dunque alle voci, a Barbara D’Urso rimarrebbe solamente Pomeriggio Cinque, lo show che da anni occupa uno spazio quotidiano con tanti ospiti, approfondimenti di gossip e un pizzico di attualità. Naturalmente, per il momento queste sono solo indiscrezioni. La conferma arriverà tra qualche settimana, quando l’emittente renderà pubblici i suoi palinsesti per la nuova stagione e finalmente conosceremo il futuro delle trasmissioni di Barbara D’Urso.

Intanto la conduttrice porta avanti i suoi impegni televisivi. Domenica Live ha attualmente ampliato il suo spazio pomeridiano raddoppiando le ore di messa in onda, e non sappiamo ancora quando si concluderà la sua stagione. Lo show ha almeno parzialmente sostituito Live – Non è la D’Urso, che già qualche domenica fa ha chiuso i battenti con largo anticipo sulla consueta tabella di marcia. E sebbene la Carmelita nazionale ha salutato i suoi telespettatori dando loro appuntamento al prossimo autunno, le voci su un mancato rinnovo da parte dei vertici Mediaset hanno fatto molto parlare.

È invece rimasto invariato l’appuntamento quotidiano con Pomeriggio Cinque, che sta anch’esso giungendo al termine della sua stagione. Lo show pomeridiano dovrebbe proseguire fino al 28 maggio, per poi andare in pausa estiva e lasciare spazio alla nuova fiction con Can Yaman, intitolata Mr. Wrong – Lezioni d’Amore. Sono dunque molte le novità che potrebbero riguardare le trasmissioni della D’Urso, e non tutte positive. Addirittura, si è vociferato di un possibile trasferimento: secondo alcune indiscrezioni, la conduttrice avrebbe valutato di passare alla Rai, per guadagnare nuovo spazio televisivo.

A questo proposito, sono già usciti alcuni nomi di coloro che potrebbero sostituire Barbara D’Urso, qualora davvero dovesse lasciare Mediaset. Tra i tanti, spicca quello di Elisa Isoardi, reduce da una difficile avventura all’Isola dei Famosi 2021 e al momento senza un posto fisso a cui tornare. In tutto questo, Barbara non ha ancora commentato. La sua reazione è fin troppo chiara: su Instagram, preferisce festeggiare i suoi successi in tv e lasciare che siano i dati di ascolto a parlare per lei.