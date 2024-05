Capelli lunghi vs corti, i vantaggi e gli svantaggi dei diversi look

Beauty addicted da quando ha memoria e giornalista freelance, ha collaborato con testate nazionali online per la redazione di articoli sui temi della bellezza, arte e design. Per DiLei si occupa di beauty, dalle tendenze make-up ai consigli per la skincare.

Fonte: 123RF

Quando si tratta di cambiare il proprio look o aggiornarlo, ci sono alcune domande che sono ricorrenti, come per esempio frangia sì o frangia? Colore naturale o stravolgerlo completamente? Ma soprattutto, capelli lunghi oppure corti? Proviamo ad aiutarvi a trovare una risposta in particolare a quest’ultimo dilemma, analizzando i vantaggi e gli svantaggi delle due opzioni. In entrambi i casi esistono un’infinita varietà di stili e ispirazioni, ma bisogna innanzitutto capire quali sono i più adatti al nostro tipo di capelli, quali esigenze abbiamo, cosa vogliamo che diano al nostro look i capelli e quanto tempo vogliamo dedicare alla loro cura e allo styling. Chiariti questi dettagli, possiamo dunque addentrarci nelle specifiche caratteristiche delle due lunghezze: alla fine di questo articolo avrete sicuramente le idee più chiare.

Capelli lunghi: vantaggi e svantaggi

Con capelli lunghi definiamo i tagli che vanno dall’altezza del seno in più, che in particolare le tendenze del momento vogliono scalati e ricchi di strati per risultare super dinamici e voluminosi, che siano lisci, mossi oppure ricci. Vediamo insieme quali sono i pro e i contro di questo hairstyle.

I vantaggi

I vantaggi dei capelli lunghi sono la molteplicità di opzioni per quanto riguarda le acconciature, infatti, concedono la massima libertà di creare code di cavallo, trecce, chignon se si vuole rimanere nell’ambito del classico, ma anche di sperimentare e osare con look a varie altezze ovvero sopra la testa a metà oppure basse. Ma i capelli lunghi sono anche un’espressione di femminilità e sensualità, dunque se volete puntare su accentuare queste caratteristiche sono la scelta da prendere in considerazione.

Gli svantaggi

Tra gli svantaggi dei capelli lunghi c’è principalmente la loro cura, infatti, richiedono tempo, impegno e diversi prodotti per far sì che siano sani, belli e luminosi, e in particolare che le punte non si rovinino, dato che per essere acconciati, nella maggior parte dei casi, hanno bisogno dell’utilizzo del calore, che sia il phon o strumenti come il ferro o la piastra. Attenzione poi al fatto che tendono ad annodarsi facilmente e anche a intralciare le nostre attività quotidiane infilandosi per esempio sotto la cintura di sicurezza o al manico della borsa, insomma, non sono estremamente pratici. In estate, poi, potrebbero aumentare la sensazione di calore se lasciati sciolti dando molto fastidio.

Capelli corti: vantaggi e svantaggi

Dal caschetto in su, invece, parliamo di tagli capelli corti, attualmente davvero molto molto di moda, anche nelle loro versioni più estreme e genderless. Estremamente pratici, c’è chi li ama e chi invece li guarda con sospetto: se non li avete mai provati e siete tentate, questi sono i pro e contro da conoscere prima di un cambio look.

I vantaggi

Sicuramente il vantaggio principale dei capelli corti è la loro gestione facilissima: il tempo di asciugatura, styling e cura quotidiana è davvero minimo, perciò se non avete tempo o voglia di dedicarvi ai vostri capelli, sono sicuramente la soluzione ideale. Inoltre, come dicevamo, sono protagonisti delle tendenze, soprattutto se si gioca con il concetto di maschile e femminile, e si sceglie qualcosa che va oltre questo dicotomia per creare un look davvero personale. I capelli corti sono poi leggeri, pratici e quindi concedono grande libertà, non condizionano tempi e look, non intralciano la nostra vita e sono sempre freschissimi, anche in estate.

Gli svantaggi

Più i capelli sono corti e meno sono le possibilità di creare qualcosa tra styling e acconciature, perciò se amate sperimentare potrebbero risultare per voi un po’ troppo limitanti. Inoltre, a differenza dei capelli lunghi, i quelli corti hanno bisogno di essere regolarmente sistemati e frequentemente regolati per poter mantenere la loro forma, a maggior ragione se si ha una crescita piuttosto veloce, perciò è meno il tempo dedicato alla cura e alla piega, ma maggiore quello da dedicare alla rifinitura.

Conclusioni

Non è solo una questione di gusto e personalità, la scelta tra capelli corti e lunghi dipende molto anche dal nostro stile di vita e dalla nostra attitudine e voglia di prenderci cura di noi e a dedicarci alla nostra bellezza. Le carte possono sempre essere mescolate e trovare un compromesso tra tutti questi fattori: i tagli medi mettono sempre tutti d’accordo.