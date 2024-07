Letizia di Spagna, abito vestaglia e infradito. La suocera ormai perdona tutto

Fonte: Getty Images Letizia e Sofia di Spagna

Letizia di Spagna non ha più nulla da temere, nemmeno dalla suocera, Sofia, per anni sua grande nemica a Corte. La Regina emerita ha per così dire deposto le armi, anche per sostenere la Monarchia, infangata dai pettegolezzi sul presunto tradimento della nuora con l’ex cognato, Jaime Del Burgo. Insomma, Sofia perdona ormai tutto alla moglie di suo figlio Felipe e si mostra sorridente e accondiscendente con lei.

Letizia di Spagna, l’abito vestaglia di Maksu

Dal canto suo, Letizia di Spagna brilla di luce propria in queste ultime settimane di luglio. L’abbiamo ammirata nello splendido abito di Alta Moda, firmato Dior, alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi 2024 e poi di nuovo al Festival del cinema di Maiorca dove ha incantato perfino Michael Douglas.

Donna Letizia è stata di nuovo protagonista durante il tradizionale ricevimento al Palazzo Marivent, a Palma di Maiorca. La Reina si è presentata all’appuntamento con un abito midi, a vestaglia, realizzato con una stoffa leggera, a fantasia, sui colori dell’arancione, beige e nero. Il vestito è del brand spagnolo Maksu, particolarmente apprezzato dalla Regina e dalle sue figlie. Il modello, chiamato Jane, prevede uno scollo a V, maniche corte e una cintura in stoffa annodata con un fiocco intorno alla vita.

L’abito costa 240 euro ma si trova in saldo a metà prezzo. Indubbiamente è perfetto per affrontare i 40 grandi di fine luglio, ma il taglio non esalta la figura di Letizia, scolpita e filiforme. Risultato? La Regina sembra uscita in vestaglia. Colpa anche dei sandali infradito ultraflat, di Sezane (155 euro), abbinati al vestito troppo voluminoso per lei, che certo non aiutano a slanciarla. Sarebbero stati meglio dei sandali con un po’ di tacco, bastavano solo 5 centimetri in più.

Letizia di Spagna, il look divide

Il look di Letizia divide. C’è chi apprezza la scelta di indossare sandali piatti, finalmente sdoganati anche nelle occasioni formali, e c’è chi ritiene poco adatta la scelta di stile per un evento istituzionale.

Però tutti concordano nel ritenere che la Regina emerita Sofia sia molto più elegante della nuora, con il suo completo a fantasia floreale sul celeste e verde, composto da un lungo caftano e da pantaloni larghi.

Un vero e proprio smacco per Letizia che ha sempre dovuto lottare contro la madre di suo marito. In effetti, Sofia non ha mai amato Letizia, borghese e divorziata. Le due donne in passato si sono scontrate apertamente anche in pubblico, suscitando un vero e propri scandalo. Ma quei momenti sono superati.

Sofia, perdona tutto a Letizia, anche il tradimento

Letizia è più sicura di sé, oggi è lei la Regina ed è lei che comanda a Palazzo. Mentre Sofia è concentrata a salvare il buon nome di suo figlio Felipe e a conservare integra l’immagine della Monarchia, specialmente da quando Jaime Del Burgo, ha dichiarato di essere stato l’amante di Letizia, anche dopo che lei si era sposata con Felipe. L’ex cognato della Reina ha raccontato che il loro è stato più di un semplice flirt. Hanno perfino progettato di fuggire insieme ma poi non riuscirono nell’intento.

Il Palazzo ha ignorato queste dichiarazioni, ma il dubbio che un fondo di verità ci sia resta. Così Sofia cerca di stemperare la tensione, mostrandosi amorevole con Letizia. L’occasione perfetta è arrivata al ricevimento al Palazzo di Marivent, dove dagli anni Settanta Sofia trascorre le sue vacanze estive, un luogo a lei caro perché le ricorda il palazzo greco di Tatoi dove visse la sua infanzia.

Così Sofia è stata vista chiacchierare amabilmente con Letizia, sorriderle e addirittura posarle affettuosamente una mano sulla spalla.