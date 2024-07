Fonte: IPA Letizia di Spagna

L’aspetto da star c’è, di certo, così come portamento e look. Ora per la Regina Letizia Ortiz si è presentata anche un’occasione in pieno stile Hollywood, al fianco di Michael Douglas. Il tutto è avvenuto a Maiorca, dove il celeberrimo attore ha ricevuto proprio da lei un premio onorario. Un riconoscimento legato anche alla sua scelta di vita. Da oltre tre decenni, infatti, risiede proprio sull’isola delle Baleari. Per quanto fosse una serata in suo onore, è indubbio che gran parte degli sguardi siano stati riservati proprio alla moglie di Felipe VI.

Il look della Regina Letizia

Ancora una volta la Regina Letizia di Spagna ha preso parte all’Atlantida Mallorca Film Fest, ovvero il festival cinematografico che l’ha vista ricoprire il ruolo di madrina per la quinta edizione consecutiva.

Da grande appassionata di cinema, ha di certo vissuto con estrema gioia la serata al fianco di Michael Douglas, tra le più grandi star viventi di Hollywood. L’evento si è svolto presso il Centro Culturale La Misericordia di Palma.

Fonte: Getty Images

A Letizia Ortiz il privilegio di presiedere il gala di chiusura della 14a edizione del festival. Per l’occasione ha optato per un look davvero da tappeto rosso. Un abito metallico dall’effetto bagnato. Un trend tornato in auge ormai da un anno, ovvero dalla scorsa estate. Nessun contrasto cromatico rilevato, dagli orecchini al già citato abito, passando per la pochette e arrivando alle calzature, che gridano estate. Capelli sciolti, liberi, e braccia totalmente scoperte. Del resto a Maiorca ci sono picchi di 40°C in questi giorni.

Una serata da star

La Regina Letizia ha consegnato a Michael Douglas un più che meritato premio onorario Masters of Cinema. I due si sono salutati con una stretta di mano molto affettuosa dinanzi ai fotografi. Hanno anche iniziato a chiacchierare.

Il pubblico, dal canto suo, ha tributato una standing ovation al due volte premio Oscar. Tra loro, in piedi ad applaudire, anche la stessa Doña Letizia. Una notte di grandi emozioni, ben radicate nell’attore, dal momento che ha scelto le Baleari come sua casa, come detto.

Fonte: Getty Images

È stato poi proiettato il film Volvereis, commedia romantica del regista Jonas Trueba, premiato lo scorso maggio a Cannes. La Regina è sembrata incredibilmente a proprio agio in questo contesto. La sua passione per la settima arte è indubbia e chiarissima. Continua a sostenere l’evento annuale, cui ha preso parte nelle ultime cinque edizioni: 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024 (la 2020 è stata cancellata a causa della pandemia di Covid-19).

Fonte: Getty Images

Nel corso della sua storia, la manifestazione ha visto la partecipazione di numerose grandi personalità del cinema, come Judi Dench, Ken Loach, Stephen Frears e tanti altri. Tornata da Parigi, dove ha preso parte all’inaugurazione delle Olimpiadi, la Regina Letizia ha inaugurato a Maiorca la propria agenda estiva.