Letizia di Spagna in bianco bacia un altro. E gioca con gli accessori

La Regina di Spagna non smette di stupire: e mentre bacia un altro (che non è Felipe) mixa accessori dorati

IPA Letizia di Spagna e il compositore Alberto Iglesias

Non perde occasione di far parlare di sé Letizia di Spagna, raggiante all’Atlàntida Mallorca Film Fest, festival del cinema molto amato dalla Regina e di cui è madrina d’eccezione. La moglie di Felipe infatti ha partecipato al suo primo evento ufficiale durante la sua vacanza alle Isole Baleari, la cerimonia di chiusura della 15ª edizione della manifestazione, sfoggiando un look sofisticato ed elegante, perfetto per l’occasione.

Letizia di Spagna, il bacio rubato

La Regina di Spagna è stata la protagonista (quasi) assoluta dell’Atlàntida Mallorca Film Fest, festival cinematografico a cui Letizia tiene particolarmente. La sua presenza a Maiorca per la manifestazione è ormai una tradizione: è dal 2019 che la moglie di Felipe non perde un’edizione, confermando il suo impegno nei confronti della cultura e del talento spagnolo.

Durante la cerimonia di chiusura del Festival, Letizia di Spagna ha consegnato personalmente il prestigioso premio “Maestro del Cinema” al compositore Alberto Iglesias. Il momento della premiazione – con bacio annesso – è stato immortalato dagli obiettivi dei numerosi fotografi presenti al centro culturale La Misericordia di Maiorca: un gesto importante che lo stesso compositore non ha esitato a commentare. “È una dimostrazione del suo impegno per la cultura”, ha dichiarato Iglesias.

L’abito bianco sofisticato e gli accessori dorati ispirati all’Oceano Indiano

Lo scorso anno la Regina Letizia aveva stupito tutti con un abito sottoveste argentato di Hugo Boss, e anche questa volta per la cerimonia di chiusura del festival ha confermato di essere un’icona di stile, scegliendo un look ricercato con accessori che lasciano il segno. La moglie di Felipe ha optato per un abito bianco in un pregiato lino giapponese a maniche corte e lungo fino alla caviglia, con il punto vita definito da una fascia asimmetrica. Un modello che valorizzava particolarmente sia la sua silhouette sottile che l’incarnato abbronzato, mettendo in risalto la sua pelle ambrata.

IPA

L’abito, del marchio italiano Mantú, era perfetto per l’occasione, raffinato e con un design perfetto per snellire la figura. Per gli accessori Letizia ha puntato tutto sul dorato: i sandali firmati Aquazzura erano luminosissimi, con un tacco basso e cinturino alla caviglia. Non è la prima volta che la Regina di Spagna li indossa abbinati anche alla sua pochette Magrit dorata, una delle sue preferite. Non poteva poi mancare l’anello Coreterno, che non dimentica mai nelle occasioni importanti.

IPA

Ma ad attirare l’attenzione sono stati dei nuovi gioielli che ancora non aveva avuto l’occasione di sfoggiare: gli orecchini e il bracciale coordinati di Suma Cruz – azienda fondata da Susana Cruz a Madrid nel 2017 – che appartengono alla collezione Oceano Indiano. Entrambi i pezzi si chiamano Acacia – non a caso hanno una forma che ricorda le foglie intrecciate di questa pianta – e sono realizzati con una base in ottone placcato oro 24 carati.

Si tratta di un marchio che ama molto e che non perde occasione di indossare negli eventi più importanti: un abbinamento d’effetto che Letizia di Spagna sa valorizzare al meglio col suo stile sempre impeccabile.