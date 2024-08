Sandali con tacchi a stiletto: ecco come indossarli con stile!

I sandali con il tacco a stiletto sono una calzatura che non conosce stagioni: ecco come indossarli con stile

I sandali con il tacco a stiletto sono uno di quei capi che sono un po’ un oggetto del desiderio per molte donne: superfemminili e non precisamente scomodi, sono una calzatura che può essere estremamente valorizzante. Ecco qualche consiglio di stile.

Sandali con tacco a stiletto: cosa sono?

Si tratta di quei sandali con tacco alto, 10 o anche 12 cm, sottile e appuntito, proprio come l’arma bianca da cui prendono il nome. Il tacco quindi non consente un equilibrio perfetto e per camminarci bisogna necessariamente fare un po’ di allenamento. Sono iperfemminili, ma spesso, proprio per la posizione alla quale costringono il piede, sono anche estremamente scomodi.

Sandali con tacco a stiletto: a chi stanno bene

Dal momento che il tacco a stiletto è un tacco molto alto, la posizione che il piede femminile assume portandoli è “innaturale”: è proprio come camminare in punta di piedi, salvo avere il piccolissimo appoggio del tacco. Chi ha caviglie sottili non vedrà più di tanta differenza, anche con questa inclinazione del piede. Chi, viceversa, non ha nelle caviglie il proprio punto di forza, potrebbe risultare penalizzato da questi tacchi così alti, perché la caviglia tenderà ad essere spinta in avanti, con un effetto ottico non sempre valorizzante.

La situazione potrebbe essere peggiorata da eventuali cordini o laccetti alla caviglia. Il mio consiglio quindi, se non vi sentite particolarmente comode su questo genere di calzature, non è quello di rinunciare ai tacchi, affatto: al contrario, preferite tacchi sempre sottili, ma più bassi, massimo 7/8 cm. In questo modo, la caviglia non verrà spinta in avanti e la linea della gamba sarà molto più valorizzata.

Idee di look eleganti

I sandali con tacco a stiletto si prestano moltissimo ad essere abbinati con look eleganti o sportivi. Ecco qualche idea per voi

Con l’abito lungo

L’abito lungo è sempre una bella idea! Potete optare per un nero super chic e perfetto per la sera, così come per un abito coloratissimo a cui abbinare sandali neri. Ovviamente è indispensabile una pedicure perfetta (anche con smalto colorato), per far risaltare al massimo la bellezza delle calzature.

Con l’abito coloratissimo

Se volete un look wow, allora provate ad indossare un abito coloratissimo con dettagli particolari come strass o un profilo in piume o pizzo e completarlo con sandali alti, anche semplicissimi e neri: tutto l’insieme risulterà super valorizzato ed elegantissimo! Potete poi completare il look con una pochette coordinata e, d’estate, con occhialoni da diva.

Idee di look casual

I sandali con tacco a stiletto possono essere usati anche per elevare un outfit composto da capi casual.

Con jeans e pullover

Jeans e pullover sono un grande classico dei look street style: semplice e super casual, questa combinazione di capi viene resa super chic ed elegantissima da un paio di sandali alti, anche molto particolari o con dettagli divertenti e insoliti, come fiocchi, applicazioni e simili.

Con un capo corto

Se si tratta di un’occasione informale, potete tranquillamente indossare un abito corto oppure una mini e un top e abbinarlo ai vostri sandali con tacco a stiletto. Se optate per la mini, andrà benissimo una mini in jeans, ma anche in pelle, da abbinare anche ad una semplice t-shirt o ad una blusa. Il nero va sempre bene come colore, ma potete scegliere anche un colore più pop e abbinare un paio di sandali in tonalità a contrasto.