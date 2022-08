Fonte: Getty Images, Velasca, Giovanni Raspini, Christian Dior, Akep, Veronica Iorio Abito lungo estivo in versione autunnale: ecco come portarlo

Aspettiamo un attimo prima di fare il cambio di stagione: possiamo utilizzare i nostri abiti estivi preferiti anche con le prime giornate fresche autunnali. Ci basterà abbinarli con i capi giusti! Vediamo insieme qualche idea di look.

Abito lungo estivo in autunno: con il chiodo in pelle

Il modo più veloce e cool per indossare l’abito lungo estivo in chiave autunnale è quello di indossarci sopra un chiodo in pelle (o ecopelle). L’ideale a mio avviso è quello di preferire il nero, perché è più facile e si abbina bene anche con i colori più sgargianti. Per quanto riguarda le calzature, potete abbinarlo con un paio di sneakers bianche o con i biker se volete un look più grintoso.

Abito lungo estivo in autunno: con il cardigan morbido

La cosa più veloce è prendere un bel cardigan oversize, morbido e spumoso e gettarlo sulle spalle, magari proprio in fase di cambio stagione, quel momento in cui i due guardaroba convivono nel nostro armadio! Se volete bilanciarne l’effetto autunnale, potete indossarlo con le vostre mules preferite, specialmente se l’abito è lungo fino alle caviglie.

Abito lungo estivo in autunno: con la giacca in denim

La giacca in denim è un’ottima alleata delle prime giornate autunnali. Potete portarla sopra il vostro abitino estivo preferito per sdrammatizzarlo: è perfetta infatti sul sangallo, sulla seta, ma anche sul macramé e sul lino. Ai piedi, anche qui potete mettere le sneakers, ma anche mules o Mary Jane a tacco basso.

Abito lungo estivo in autunno: con la giacca

Se non siete delle amanti del chiodo in pelle, potete optare per la giacca, in pelle, ma anche in tessuto. Il blazer infatti aggiungerà il tocco autunnale al vostro abito estivo, che potrete completare con un paio di stivaletti alla caviglia o, meglio ancora con un paio di stivali al ginocchio, soprattutto se l’abito è corto.