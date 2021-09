editato in: da

Diciamocelo: quanto comodo è il cardigan? Versatile, caldo, avvolgente… e può essere anche molto glam! Erroneamente, spesso si pensa che il cardigan sia qualcosa di démodé, vecchiotto, uno di quei capi che sanno un po’ di naftalina. E invece no: può essere super cool! Ecco qualche idea per voi per indossarlo con stile.

Cardigan, idee di look per portarlo con stile: colorato

Il modo migliore per svecchiare un capo, è aggiungere colore: scegliete quello che più vi rappresenta e che meglio valorizza la vostra pelle e i vostri colori naturali. Completate il look con un top basic e una gonna in vinile per un look aggressivo, oppure con una semplice gonna in pelle. Una cosa importante, soprattutto se volete portarlo a pelle o con qualcosa di scollato sotto, è sceglierlo in tessuti naturali come lana o cachemire. Evitate il più possibile le fibre sintetiche come l’acrilico e il poliestere e, in caso ci sia del nylon, verificate che la percentuale non sia superiore al 20%.

Cardigan, idee di look per portarlo con stile: in fantasia

Scegliere un modello in fantasia è un’ottima idea per svecchiare l’insieme e per aggiungere un tocco bon, ma con stile. Abbinatelo a pantaloni palazzo e a scarpe basse, ma aggiungete un tocco ladylike, come una borsa al gomito o una forcina un po’ bling bling.

Cardigan, idee di look per portarlo con stile: chiuso con la manica arricciata

Un modello un po’ particolare è sempre una garanzia anti “vecchiotto”. Perché non scegliere allora un cardigan con la manica baloon, o con i polsini arricciati? Da portare magari chiuso su una semplicissima t-shirt basic.

Cardigan, idee di look per portarlo con stile: lavorato

Se lo ripescate dal baule della nonna, andrà benissimo: i cardigan con applicazioni particolari, dettagli, inserti, sarà perfetto portato con una borsa bon ton, ma con un accessorio che svecchi il look: provate con un paio di kombat boots o con un denim dal taglio morbido.