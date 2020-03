editato in: da

Sono dell’idea che con l’avanzare dell’età, insieme ad desiderare di sentirsi sempre più in ordine e belle, progredisca anche la necessità di sentirsi allo stesso tempo anche comode: non c’è nulla di peggio di abiti che stringono, tessuti che tirano, elastici che costringono. Ecco qui qualche consiglio utile per i tessuti da preferire dopo i 60 anni.

Che tessuti preferire a 60, consigli pratici: tessuti naturali

Me l’avrete sentito ripetere non so quante volte, nel mio blog, dove ho una sezione dedicata alle “anta girls” l’avrò scritto praticamente in quasi ogni post: preferite sempre i tessuti naturali o di derivazione naturale. Questo significa evitare il più possibile acrilici, poliesteri e misti. Come fare per capire che tessuto avete in mano quando acquistate qualcosa? Facile: leggete le etichette. Se vedete che il primo dei tessuti che compongono il filato è un tessuto di derivazione sintetica, lasciate perdere.

In caso degli acrilici, spesso filati insieme alla lana per aggiungere morbidezza alla fibra, faranno sudare senza tenere caldo. Nel caso del poliestere invece, se filato con il cotone dopo qualche lavaggio tenderà a fare peeling, inoltre non permetterà una buona traspirazione, causando cattivi odori. A questo si aggiunge il fatto che questa fibra è un derivato del petrolio: in termini di sostenibilità è uno dei tessuto da evitare a meno che non sia riciclato.

Che tessuti preferire a 60, consigli pratici: tessuti morbidi

Evitate tutto quello che stringe o costringe: preferite magline, jersey di cotone e tessuti morbidi e che si adattano al vostro fisico. Ovviamente, se temete che i capi vi segnino, prediligeteli per i sottogiacca, non indossateli in figura. In questo caso invece potete optare per tessuti sempre in cotone, ma leggermente elasticizzato.

Che tessuti preferire a 60, consigli pratici: tessuti pratici

Il cotone, la lana, il lino, sono tessuti comodi e belli anche se si stropicciano un po’, il lino in particolare. Sono quindi materiali da portare tutti i giorni, nella vostra quotidianità. Altre fibre, come la seta ad esempio in tutte le sue lavorazioni, possono essere più delicate e difficili da portare, quindi preferitele per occasioni speciali.